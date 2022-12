Mbappé, a evitar la coronación final de Messi

El acento rápidamente llama la atención al presenciar un entrenamiento del Belenos. No se escucha un "ye" ni un "home", pero sí "pibe" o "dale". La plantilla del club avilesino está formada, en gran parte, por un núcleo de argentinos que promete vivir con pasión el encuentro que puede encumbrar a Messi en el olimpo del fútbol. "No pedimos una goleada. Con ganar nos vale, aunque sea sufriendo", comentan los blanquiazules, que hoy, tras el partido de liga que juegan ante el Barça en el Muro de Zaro, se reunirán para ver la final del Mundial.

La conversación entre la colonia argentina del Belenos tiene un denominador común, Leo Messi. "Ojalá quedemos 5-0, con ‘hat trick’ de Leo", bromea Tano Pérez, que confía en ver por primera vez a su país como campeón mundial. "Como no le hagan tres penaltis a Argentina, complicado lo veo, querido", replica Chipi Abdala, consciente de la dificultad que va a entrañar el partido para los suyos. "A mí el que da miedo es Mbappé, nos puede hacer mucho daño. Espero que no aparezca durante el partido, porque nos la puede liar", señala Fran González, que teme que la estrella del PSG pueda hacerles daño al contragolpe. "Tranquilo, que no va a aparecer", responde Leo Wozniak, que advierte del peligro de otro jugador francés. "Con el que hay que tener cuidado es con Griezmann, que este Mundial está de dulce", indica el pilier argentino.

El ambiente de fútbol en el seno del Belenos es más que patente. Mientras algunos compañeros calientan realizando pases, varios de los miembros de la plantilla lanzan penaltis a una portería con el balón de rugby, con Baltazar García en la portería. "Que aprenda de mí Emi Martínez, esto sí que es parar", celebra el zaguero, que luce una sudadera con los colores de la albiceleste. Tras esto, centros al área, con Giuliano Francescangeli y Tito Fuentes rematando con maestría los balones aéreos. "Creo que nos da tiempo a ponernos a los órdenes de Scaloni", comentan ambos jugadores entre risas tras anotar un par de goles.

Pero, aunque gran parte de la plantilla del Belenos va con Argentina, los avilesinos tienen dos notas discordantes. Andrea Mastouri y Lucio Liporace lucen los colores de Francia en su documento de identidad, y durante estos días sufren las bromas de sus compañeros, en una plantilla en la que respira gran compañerismo. "La final se vive con tensión, ya que el 80% de los compañeros son argentinos. Sienten mucho los colores. Va a ser difícil vivirlo", confiesa Mastouri, que revela que tanto él como Liporace son bastante tranquilos, por lo que ambos intentarán "no cantar los goles por si acaso".

"Estos días están haciendo el contragafe. Que si ya somos campeones, que ya tenemos la segunda estrella… Son muy supersticiosos. Uno está poniendo todos los días la misma camiseta de Argentina para ver los partidos", asegura el francés, que ve como favorita a su Francia para hacerse con el Mundial. "Creo que los franceses están mejor de forma física. Han tenido un torneo más plácido que los argentinos y, salvo el partido ante Inglaterra, lo han encarrilado todo rápido", señala, aunque sabe que, si sus vaticinios se cumplen, le esperan días duros en el vestuario.

También habrá apoyo para Francia en Oviedo. La Alianza Francesa se volcará con "les bleus" y sus miembros, aunque pronostican un encuentro duro y emocionante, confían en que la victoria caiga del lado tricolor. "Una segunda estrella siempre viene bien, ¿no?", bromean.

"Voy mucho con Giroud. Me parece un jugador muy humilde, algo importante para ser futbolista. Y tiene la experiencia para ser el líder de esta nueva generación", destaca Marisol Roullier, nacida en la Bretaña Francesa, que confiesa estar enamorada del delantero del Milan. Para ella, el encuentro va a terminar con un 3-1 favorable a los suyos. "Voy a salir a un bar a verlo, pero sé que aquí hay muchos seguidores de Argentina, va a ser complicado", comenta Roullier, que va a estar conectada por redes sociales con sus amigas que residen en Francia para así ir comentando el encuentro.

El aula de José Borges, profesor francoportugués de Vendome, está volcada con la selección francesa. "Estos temas son algo de actualidad de lo que hablamos mucho. Nos sirve para tratar otro tipo de vocabulario, además de hacer una clase más amena y divertida", explica, algo con lo que sus alumnas concuerdan. Toda la clase está de acuerdo en algo. "Griezmann es como Dios, está en todas partes. Está haciendo un Mundial increíble", señala Sofía Lorenzo, que cree que Francia tiene mucha capacidad de hacer daño a la selección argentina. "Va a ser un encuentro interesante, eso seguro. Ellos tienen un juego un poco destructor, sobre todo en el centro del campo. Viendo el precedente de 2018 espero un partidazo", indica Yael González, que viajará hasta París para ver la final, ya que suele pasar largas temporadas en suelo francés como bióloga y traductora, tanto científica como para la UEFA.

"Ya es bonito llegar a una final, y medirse a un país tan futbolero como Argentina ya ni te cuento", comenta Sabrina Clemente, directora de Alianza Francesa y originaria de Lyon, de ahí su predilección por Hugo Lloris. "Es una pena que no esté el otro gran lyonés (Benzema), pero estoy muy contenta con Lloris. Está jugando muy bien y está siendo clave para Francia", analiza, aunque confiesa que no es una persona especialmente futbolera. "No me mojo con el resultado, que luego lo gafo", bromea Clemente.

Dorothee Forys espera que el triunfo de los galos sea el colofón final al cumpleaños de su hijo. "Sería el regalo ideal, la verdad. Confío en un 3-1 con gol de Griezmann, que es de cerca de mi casa en Francia", explica la profesora, que desea que sus compatriotas "sean inteligentes y que sepan demostrar la calidad que tienen, porque luego es fácil que les cojan a la contra".

Para Argentina, levantar la copa supondría el culmen de la carrera de Leo Messi, al que sus compatriotas siempre le han negado la comparación con Diego Armando Maradona por carecer del trofeo dorado. Enfrente, el delantero de moda, el joven Mbappé, encabeza a una Francia con problemas físicos por un virus.

Croacia se lleva el bronce ante Marruecos

La selección de Croacia cumplió y consiguió este sábado el tercer puesto del Mundial de Catar 2022 tras imponerse (2-1) a Marruecos, gracias a los goles de Josko Gvardiol y Mislav Orsic, después de un partido sólido y contundente de los de Zlatko Dalic, ante una combativa selección marroquí, que mantuvo la esperanza con el tanto de Achraf Dari. El inicio de partido fue frenético, pero cuando los croatas se pusieron por segunda vez por delante enfriaron el juego para llevarse la medalla de bronce.

