Asturias también vibra con la victoria de Argentina en el Mundial

La victoria de Argentina de Messi en El Mundial retumbó de lo lindo en Asturias, con cientos de argentinos echados a la calle para celebrar el triunfo de la Albiceleste. Hubo sonrisas y lágrimas con claro tinte asturiano. En Gijón, cientos de seguidores lo festejaron alrededor de la estatua de Pelayo en la plaza del Marqués. Entre ellos estaba Cali, central argentino del Sporting que vivió el triunfo de su país en Gijón. En Oviedo el epicentro fue la plaza de La Escandalera, aunque antes muchos hinchas vieron el partido en la plaza de Pedro Miñor, habitual punto de encuentro del oviedismo. "Esto es lo más grande que he vivido nunca", aseguraba Daniel Sabino, de Mendoza, que lleva 20 años en Asturias. "He sufrido como un perro", decía mientras festejaba en pleno centro de Oviedo. En la capital asturiana se juntaron argentinos de diferentes puntos de la región, que se citaron vía whatsapp para ver el partido. Pero si en un sitio se vivió con pasión fue en el Pasek Belenos, equipo de rugby avilesino.

La plantilla de conjunto avilesino esta plagada de jugadores argentinos, y cinco de ellos se reunieron alrededor de una tele en Llaranes para ver como Messi se encumbraba en el Olimpo del fútbol. "Espero que Argentina me quite el disgusto de la derrota", expresaba Nacho Fuentes. Aunque venían de caer hace unas horas ante el Barcelona, el ambiente en el piso era de lujo. Entre los presentes estaba un miembro de la plantilla culé, Facu Domínguez, que no se quiso perder la cita. "Para que veas lo majos que somos, nos acaba de ganar y le dejamos ver el partido con nosotros", bromeaba Emiliano Narvaja antes de empezar el encuentro.

Al empezar la prórroga ya no quedaban uñas sin morder. "No hay partido en el que no suframos, es increíble. Nos va a dar algo", resumían los jugadores argentinos, con alguno de ellos rozando las lágrimas de la tensión. El gol de Messi y el segundo penalti a Mbappé puso los dos puntos diferentes a unos 30 minutos donde no se movía ni una mosca con tal de no perderse nada. Eso sí, hubo tiempo para aplaudir a Julián Álvarez y a de Paul al ser sustituidos. En los penaltis todos los piropos fueron para Emi Martínez. "Es el mejor, se ha comido a los franceses" y "tiene los huevos gigantes" eran las frases más repetidas por los argentinos. Y, con el penalti final de Montiel, la locura fue total. Cánticos, lágrimas y festejos para celebrar el tercer Mundial de Argentina y el primero de Messi. "Ahora ya no hay discusión de que Messi es el mejor, ¿no?", señalaba Francescangeli, eufórico por el triunfo. "Nos lo merecíamos. Lo hemos pasado muy mal hasta llegar hasta aquí", decía García, que ya estaba pensando en la celebración del título.