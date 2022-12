Crónica, puntuaciones y reacciones del entrenador tras el final más cruel para el Vetusta

El Vetusta sufrió una cruel derrota en el tiempo añadido tras igualar un partido que se había puesto favorable al Coruxo, con dos goles de ventaja, el segundo de ellos cuando aún no se había cumplido el primer minuto de la segunda parte. Lo cierto es que en la fase inicial los gallegos fueron superiores al Vetusta, erigiéndose Berto Hórreo, con sus buenas intervenciones a remate de los jugadores visitantes, en el héroe del conjunto local.

No obstante, a menos de diez minutos del descanso, un centro de Johan lo cabeceaba a la red Luismi y ponía colofón a una primera parte que hacía presagiar lo peor para el filial azul. Cuando aún no se había cumplido el primer minuto de la segunda parte, el Coruxo aumentaba su ventaja tras un rápido contraataque que cogía descolocada a la defensa local y que rubricaba Chiqui.

A partir de ahí, los de Jaime Álvarez sacaron a relucir su orgullo y acortaron distancias por medio de Lucas Laso tras un saque de falta de Álex Cardero y tras varios rechaces en el área local. Unos minutos más tarde, Berto Hórreo volvió a lucirse tras un buen disparo del peligroso Chiqui. Y poco después los volvía a hacer a un remate de Youssef. El entrenador visitante Jacobo Montes quiso mantener la ventaja con la entrada de un defensa, Antón de Vicente, por un delantero, Luis. A pesar de todo, Mascarenhas tuvo una buena ocasión y obligó al meta visitante a hacer una gran intervención.

La igualada la logró Mario Fuente a magnífico centro de Gabri Rabanillo a cinco minutos del final. Y cuando parecía que el marcador acabaría igualado, una pérdida de balón local la materializaba Chiqui en un gran disparo por bajo que hacía inútil la estirada de Berto Hórreo y ponía el colofón a un partido en el que el Vetusta fue de menos a más y vio como en el tiempo añadido se le iba un punto, hecho bastante habitual, en este caso más que por acierto del rival por un error en la salida del balón.

Esta derrota devuelve al Vetusta a los puestos de descenso directo a Tercera RFEF, donde acabará el año. El filial azul regresa el 8 de enero, cuando jugará de nuevo en casa, para disputar uno de los derbis asturianos, esta vez ante el Marino, que llegará al Requexón tras sumar dos victorias y colocado en una cómoda novena posición.

Jaime Álvarez | Técnico del Vetusta

"La sensación es bastante mala"

Jaime Álvarez, entrenador del Vetusta, no pudo ocultar su enfado por el punto que se le escapó a su equipo y por la forma en la que sucedió: "En el primer tiempo hemos estado bastante mal, no hemos interpretado bien cómo jugar. En la segunda parte, cuando no estás interpretando bien lo que hay que hacer hay que buscar cambios y hemos variado y jugado más directo con dos puntas". Lo que más molestó al entrenador del filial azul es que "cuando haces lo más difícil, el 2-2, en una jugada perdemos un punto que era muy bueno, pero no valoramos las cosas, en un saque de banda dejamos centrar sin intensidad". En definitiva, Jaime se va al parón con "una sensación bastante mala".