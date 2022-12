Iguales en puntos, no en trayectoria, el análisis del derbi asturiano de Melchor Fernández Díaz

Lo mejor del primer derby asturiano de la temporada fueron los prolegómenos. El Carlos Tartiere era un foco que, más que interés, irradiaba apasionamiento. Si hubiera termómetros que lo midieran, seguro que registrarían el incremento de interés, casi de pasión, que se percibía, se diría que incluso físicamente, a medida que uno se acercaba al escenario del partido. Y la puesta en escena de los momentos anteriores al encuentro contribuyó a reforzar la intensidad del clímax. La irrupción en el terreno de juego de la banda de gaitas añadió una novedad muy interesante. Y el despliegue del monumental cartel de los Symmachiarii, nada menos que con Alfonso II el Casto como gigantesco protagonista, fue capaz de reclamar por unos instantes toda la atención que estaba reservada a los dos equipos, que no tardaron en salir al terreno de juego. Con ellos en el campo sonó por la megafonía el "Asturias, Patria Querida", interpretación a la que se unió todo el público. Era como si se quisiera recordar que el primer derby mexicano que jugaban Oviedo y Sporting seguía, ante todo, siendo muy asturiano.

Un Sporting seco. El partido no pudo comenzar de forma más prometedora para el Sporting. No habían pasado 16 segundos y ya tuvo su primera oportunidad, con un centro-chut de Djurdjevic desde la derecha que cruzó por delante de la portería del Oviedo sin que, por centímetros, Jony alcanzara a tocar el balón, con el portero ya desbordado. El arranque aparentemente devastador del Sporting se prolongaría durante un cuarto de hora largo. Pero, a pesar de que Djurdjevic puso en apuros a Braat con un remate de cabeza junto al poste, se quedó en eso, en apariencia, porque si hay algo claro en el Sporting actual es que está negado ante el gol. En los últimos cinco partidos el Sporting solo ha logrado marcar uno. Y no parece encontrar remedio a esa carencia, que en el fútbol es, más que fundamental, decisiva. Djurdjevic sigue aquejado de esa sequía que a veces afecta a los goleadores –más de un viejo aficionado recordará que incluso Quini la padeció alguna vez y estuvo hasta trece partidos consecutivos sin marcar– y el Sporting no parece encontrar alternativa. No lo es, por el momento, Jony, a quien le faltan decisión o condición física, o tal vez las dos, para acercarse al que fue. Ni parece que lo sea Cristo, cuya especialidad parece ser más la de marcar goles extraordinarios, aunque sean pocos, que hacer muchos corrientes. Como, sin ir más lejos, hubiera sido aprovechar la ocasión que tuvo en los minutos finales del partido, cuando cabeceó fuera el balón que, también de cabeza, le había enviado Zarfino.

El Oviedo se sitúa. Enfrente estaba el Oviedo de Álvaro Cervera. En los diez partidos que lleva al frente del equipo está tratando de hacerlo versátil. Más versátil, desde luego, que el que pareció proponer a su llegada. Ya no cede, por principio, campo al contrario. Incluso, a veces, le presiona para no dejarle salir. El Sporting le sorprendió en los minutos iniciales. Entonces le salvó el poco acierto rematador de los rojiblancos, pero también, en última instancia, el acierto de la defensa azul, sobre todo, el de los centrales. Luego, en cuanto Jimmy, primero, y Luismi, después, acotaron con eficacia su parcela central del campo, el Oviedo respiró. Le dieron aire, además, la movilidad de Hugo Rama y la decisión de Viti. El partido se equilibró y el Oviedo pasó de llevar sustos a poder darlos, aunque durante el primer tiempo no tiró a puerta ni una sola vez. Algo más que un susto supondría para el Sporting, sin embargo, la entrada de Koba, ya avanzado el segundo tiempo, en sustitución de Enrich. El francés estaba ausente por lesión desde el mes de septiembre. Su regreso no pudo ser más afortunado, en la medida que fue decisivo para su equipo.

Un penalty sin discusión. Koba es un jugador decidido, que juega con la cabeza alta. Llevaba seis minutos en el campo cuando recibió un balón cerca del área del Sporting y lo primero que hizo fue meterse en ella. Allí le esperaba Izquierdoz, un defensa que reúne todos los recursos que da la veteranía. Pero, quizá apremiado por la decisión del joven atacante azul, se comportó de forma precipitada. Tanto, que pisó claramente a Koba, derribándole. El central argentino fue el primero en reconocer su error. Casi al mismo tiempo que el árbitro pitaba la falta, que, por el lugar donde había sido cometida suponía penalty, Izquierdoz se llevó las manos a la cabeza. Ni él ni ningún jugador rojiblanco protestaron. Y Borja, al ejecutar el máximo castigo, esta vez con tanta decisión como seguridad –a un lado, fuerte y arriba–, sentenció el partido.

Ahora, iguales. El triunfo del Oviedo refuerza la superioridad azul sobre el Sporting en el siglo XXI en lo que se refiere a derbies disputados. Hasta ahora el Oviedo se ha apuntado siete victorias, junto a tres empates y un triunfo del Sporting. Pero eso es para el anecdotario o, si se quiere, para la historia. De interés actual es que, tras la jornada 21.ª de la temporada actual los dos grandes rivales asturianos quedan ahora empatados a 23 puntos, a cinco de los puestos del play-off y seis por encima de los de descenso. Al final de la jornada 11.ª, tras la que llegaría Cervera al banquillo del Oviedo, el Sporting, que estaba empatado con el sexto clasificado, llevaba ocho puntos de ventaja al Oviedo, que se encontraba cuarto por la cola, o sea, en puesto de descenso. Obvio es decir que los dos equipos tienen margen para mejorar. Pero, de momento, quien más lo está haciendo en las últimas semanas es el Oviedo. Su triunfo en el primer derby astur-mexicano más que una anécdota fue un síntoma.