El Pasek Belenos, sin premio a su valentía final, suma su quinta derrota

La heroica no le sirvió al Pasek Belenos para evitar la quinta derrota consecutiva en División de Honor, en esta oportunidad ante el Barça Rugbi. El equipo avilesino, superado por el físico azulgrana en la primera parte, se vino arriba en la segunda y tuvo opción de ganar el partido en los últimos minutos. Tuvo dos golpes de castigo para haber lanzado a palos y empatar, pero prefirió jugar a la mano en busca de un ensayo que no llegó. Los blanquiazules se plantaron en el Muro de Zaro, al abrigo de los suyos, con la idea de romper su mala dinámica de resultados. Y no lo hicieron mal de mano, atacando con algo más de frescura que en los últimos partidos pero siendo castigados por la fortaleza física de los jugadores del Barça.

Sin embargo, fueron los azulgranas los que abrieron la lata en una buena acción de touche maul. El Belenos siguió aproximándose y recortó distancias por medio de un golpe de castigo de Rafa Migale. Volvió a golpear el Barcelona, esta vez con ensayo transformado, y respondió nuevamente Migale en otro golpe de castigo para dejar el marcador al descanso en 6-12. La segunda parte, aun con fases de dominio visitante, fue para los locales. El ímpetu del Belenos, más seguro que en el tramo inicial, y las imprecisiones visitantes marcaron estos segundos cuarenta minutos, en los que se notaron los arranques de Rico y la incorporación al juego de Fede Parnas. A falta de un cuarto de hora, otro golpe de castigo de Migale colocó el 9-12 y extendió la sensación de que el equipo avilesino podía levantar el partido. Según iba acercándose el final, el dominio del Belenos se acrecentó, llegando a volcarse en la 22 contraria. Fue entonces cuando el equipo que entrena Pablo Artime dispuso de dos golpes de castigo que podían haber supuesto el empate en caso de optar por el lanzamiento a palos. Sin embargo, el Belenos necesitaba el ensayo para ganar y decidió arriesgar jugando a la mano. Cerca estuvo de conseguirlo, ya que los jugadores blanquiazules tuvieron el oval prácticamente pegado a la línea de ensayo. Se vio posible durante dos o tres fases del ataque, pero a la cuarta llegó el golpe de castigo contra el Belenos y el Barcelona vio premiada su buena defensa. El Belenos suma un punto de bonus defensivo y ya no volverá a jugar hasta el 22 de enero en el campo de El Salvador. El Oviedo cae en Zarautz

El Zarautz partía como gran favorito en el encuentro que le enfrentaba ayer al Oviedo Rugby, y cumplió esos pronósticos en el campo alzándose con el triunfo por un rotundo 39-10. Los puntos de la victoria más el adicional por bonus ofensivo clasifica al equipo vasco para el grupo por el título y la lucha por el ascenso a División de Honor. Para el Oviedo, la derrota no supone un excesivo contratiempo. El equipo azul está consolidado en el quinto puesto de la tabla. Por el conjunto ovetense jugaron inicialmente Pedro Valentín González, Daniel Sánchez, Armando Scarlato, Javier Carrasco, Peter Tagaloa, Fou Tagiilima, Víctor Asensi, Abraham Tamargo, Alfonso Menéndez, Nicolás Méndez, Javier Fernández-Mijares, Santiago González, Octavio León, Víctor Villena y Patrick Barlow. Entraron durante el partido Héctor Fernández, Omar Quessouri, Ignacio Fernández-Mijares, Alejandro Suárez, Álvaro Rodríguez, Joaquín Moro y Sergio Merino.