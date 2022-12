El año perfecto

Cuando Iván López Matos estaba a punto de cumplir los seis años iba por la calle, cogido de la mano de su madre, cuando vio a un grupo de gente practicando taekwondo en un gimnasio. "Eso es lo que quiero hacer", le dijo. Este año, y con casi doce, ha participado en nueve competiciones nacionales y ha ganado las nueve. Iván cerrará este año participando en el campus que organiza en Madrid Adriana Cerezo, campeona de Europa y plata olímpica, del 26 al 30 de diciembre.

Casi desde el principio comenzó a entrenar en el Gimnasio Seo, el primero que abrió en Gijón dedicado al taekwondo ya que funciona desde 1987, a las órdenes de los maestros Young Ki Seo y su hijo Hyo Seuk Seo. A juicio de los padres de Iván, ellos son claves en la trayectoria de su hijo, que hasta ahora ha competido en la categoría precadete (-40 kilos), pero que en 2023 ya lo hará en la cadete (de 12 a 14 años).

A lo largo de 2022 Iván se impuso en la XVI Copa Internacional Ciudad de La Coruña (12 de febrero), el Open Internacional por la paz de Alicante (30 abril), el XXXVII Open Nacional Ciudad Miranda de Ebro (8 octubre), I Open Internacional Palma de Mallorca (15-16 octubre), XXXIV Campeonato de Asturias en Avilés (22 octubre), en el que ya compitió en la categoría cadete; XXIII Campeonato internacional Ciudad de Pontevedra (29 de octubre), VII Campeonato de España precadete de clubes en Pontevedra (31 octubre), XIV Open Ciudad de Pamplona (26 noviembre) y en el Campeonato de España de Alicante (4 diciembre).

Iván es ambicioso: "mi objetivo es ganar el Open de España y el Campeonato de España para poder ir al Mundial". El taekwondo no mueve dinero y cuenta con muy pocos patrocinios, por lo que los viajes, las estancias en las ciudades y las inscripciones en los torneos salen del bolsillo de sus padres, Anastasio y Piroska. Si fuese elegido por la Federación Española para las competiciones internacionales serían viajes que asumiría la propia federación.

Iván destaca por su técnica y también porque le apasiona este deporte, en el que le gustaría llegar lejos. Pero también tiene claro, y en eso hace especial hincapié su padre, que "sin estudios no hay taekwondo". Iván no solo dedica su tiempo extraescolar al taekwondo, sino que también estudia clarinete en el conservatorio y va a clases de inglés, por lo que su agenda es muy apretada. "Me levanto a las siete, desayuno y voy al colegio, el Manuel Martínez Blanco. Las clases duran de 9 a 14 pero me quedo al comedor. Luego unas tardes voy al conservatorio y otras a inglés y entreno tres días a la semana dos horas cada día y también muchos sábados por la mañana", describe el deportista.