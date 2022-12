La fábrica del Oviedo sigue produciendo

Aunque el equipo de División de Honor esté sufriendo más de lo habitual y tenga complicado meterse en la fase de lucha por el título, el Club Bádminton Oviedo tiene razones para estar orgulloso del trabajo que realiza para desarrollar a los jóvenes jugadores. Seis de los componentes del club se encuentran en los puestos destacados del ranking español absoluto. Y cuatro de ellos son aún jóvenes en formación.

El ranking del bádminton español funciona como el del la ATP del tenis pero a nivel nacional en lugar de mundial. Hay que acudir a distintas competiciones a lo largo del año para ir sumando puntos. En función de su situación clasificatoria los jugadores tienen acceso a competiciones de diferente nivel, con el Campeonato de España en la cima de todas ellas.

Un nombre destaca por encima de todos en las clasificaciones de la Federación Española de Bádminton. Es el de Laura Álvarez, que pese a solo rondar los 18 años ya se ha encaramado a lo más alto del ranking femenino absoluto. Además, es segunda en el de dobles femenino junto a su compañera Amaia Torralba. Laura es una joya que está por pulir del todo, aunque está disputando su segunda temporada con el equipo de División de Honor del Oviedo y "esa experiencia se nota en el rendimiento", apunta César González, director deportivo de la entidad. Laura es un producto cien por cien del club, desde las escuelas deportivas hasta el primer equipo, pasando por el Centro de Tecnificación.

Su pareja habitual en el doble femenino, la navarra Amaia Torralba, cumple su segunda temporada en Oviedo cedida por el Estella, que no tiene equipos de liga. "Personalmente es muy risueña, tiene muy buen carácter, y como jugadora es súper trabajadora y cuadriculada, se machaca mucho. Estamos muy contentos con su rendimiento", analiza González.

Más veterano en el club es el toledano Álvaro Leal, infatigable perseguidor de su sueño de ser olímpico. "Le queremos como a un canterano, siente los colores del CBO por encima de todo", precisa César González. Leal, miembro del Centro de Tecnificación, también ocupa puesto destacado en los rankings por partida doble: es segundo en el dobles mixto con la madrileña Paula López y quinto en dobles masculino con el también madrileño Ernesto Baschwitz.

Decir Alberto Zapico es casi como decir Bádminton Oviedo. Todo un veterano ya, empezó con 8 años en las escuelas deportivas y pasó por todos los niveles, incluyendo el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. "Compagina ya su vida laboral como entrenador del club con la de jugador", aclara César González. Una de sus alumnas aventajadas, Belén Soto, consiguió un doble podio en el reciente Campeonato de España sub-13, siendo segunda en dobles femenino y tercera en individual. Zapico, también un clásico en los rankings nacionales (él y Lorena Uslé fueron números uno en dobles mixto durante varios años), ocupa actualmente el primer puesto en dobles masculino con el gallego Javier Sánchez

La segunda pareja de dobles masculino con más puntos es íntegramente del Oviedo. La forman Adrián Álvarez, hermano de Laura, y Pelayo Lucas Pinto. Este último, especialista en dobles, aparece también en el tercer lugar de la lista de dobles mixto junto a Carlota Viejo, otra componente del Oviedo, aunque ya no está en activo. Adrián y Pelayo tiran del equipo de primera nacional, el segundo equipo del club, que esta temporada tiene fundadas esperanzas de ganar la liga. El club tiene grandes esperanzas puestas en ellos: "Los dos han debutado ya en División de Honor, son el futuro: no están ya no por falta de nivel, sino porque tienen mucha competencia de gente mayor que ellos".