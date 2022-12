De romperse el ligamento a brillar como blanquiazul: la historia de Isi Ros, el hombre de moda en el Real Avilés

La victoria del Avilés este domingo en casa ante el Langreo (2-0) tuvo un protagonista por encima del resto. Isi Ros volvió loca a la zaga langreana, que no supo cómo frenar al extremo izquierdo. "Me sentí super bien, la verdad. Fue un gran partido de todo el equipo y estoy muy contento con mi actuación individual. Poco a poco siento que estoy cogiendo más confianza", confiesa el jugador minutos antes de coger un avión dirección a su Murcia natal, lugar donde va a pasar las vacaciones navideñas.

"Esta temporada estoy teniendo muchos minutos, se nota que el entrenador confía en mí", cuenta Ros, orgulloso de su actuación en el derbi regional y que, a sus 27 años, está viviendo uno de los mejores momentos de forma de su carrera. "En el Avilés estoy sacando mi mejor juego. Después de pasar dos años duros, donde casi no pude jugar, ya no me duele de nada y me encuentro genial. Me notó con mucha confianza", señala el murciano. Su gran momento se ve reflejado en las estadísticas. Actualmente es el máximo goleador de los blanquiazules con cinco tantos, tres más que sus inmediatos perseguidores. Además, varias páginas de estadísticas colocan al extremo en el once ideal del mes de diciembre en Segunda RFEF.

Todo esto llega tras pasar unos años complicados. "Cuando estaba en el Badajoz me rompí el ligamento cruzado entrenando. Tuve muy mala suerte. Encima fue a las dos semanas de llegar al club, lo que me condicionó todo el año", indica Ros, que tras pasar la temporada pasada por el Atlético Baleares y el UCAM Murcia, equipos de Primera RFEF, ahora ha recuperado su mejor versión. "Espero que todo siga como hasta ahora. El equipo me está ayudando mucho y yo intento darlo todo para devolver esa ayuda. Ahora toca descansar, pero vamos a volver más fuertes todavía", asegura el futbolista murciano.

A pesar de que los jugadores del Avilés empezaron ayer sus vacaciones, Isi Ros ya tiene en mente el próximo partido, donde quiere seguir trabajando para conseguir los objetivos del club. "Esta victoria ha sido gracias a que jugamos bastante bien. Es cierto que en casa venimos de hacer partidos bastante flojos, pero cuando volvamos vamos a cambiar esa dinámica", afirma el extremo, motivado porque sabe que los avilesinos pasarán las navidades dentro de los puestos de play-off. "El ascenso todavía queda un poquito lejos. Lo primero es empezar a conseguir puntos fuera de casa. Luego, cuando queden cinco o seis jornadas para el final, hablaremos de cómo está todo", sentencia.

Lo que no pone en duda el murciano es la motivación que tiene la afición del Suárez Puerta. "El domingo vino más gente de lo normal, se notaba que era un derbi. Había un poco de tensión y pique, pero todo desde la deportividad. Me encantó el ambiente", sostiene el blanquiazul. La emoción tras la victoria ante el Langreo fue tal que, cuando los jugadores estaban en vestuarios, un grupo de aficionados se arrancó con una ovación que hizo volver a salir al campo a la plantilla. "Da gusto ver a la afición así de volcada. Nos apoyan mucho, el otro día nos fueron un montón a animarnos. Así salimos con más ganas, solo espero que sigan así todo el año", sentencia Isi Ros.