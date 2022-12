Estreno con nota del Vetusta

Sorprendente fue la irrupción en Primera Nacional del Auto-Center Principado Vetusta, un club ovetense fundado hace diez años y que se cimienta como pocos en el trabajo de los jóvenes. Subió con un grupo de jugadores en los que pocos alcanzan los 20 años, y realizó una gran temporada en la nueva categoría reforzado con las dosis de experiencia que aporta el uruguayo Maxi Cancio. Sin las urgencias del Base, el Vetusta busca consolidarse antes de pensar en metas mayores. "Estamos muy contentos porque cumplimos nuestro objetivo, que no era tanto la salvación como pasar un año tranquilo, que los jugadores ganasen experiencia de cara al futuro", explica Edu Valdés, presidente de la entidad.

La temporada actual no ha empezado tan bien en cuestión de resultados, pero salvo hecatombe el equipo no va a pasar apuros para mantenerse. "Lo bueno es que tenemos jugadores muy jóvenes y la idea es intentar incrementar las perspectivas del club cuando ronden los 26 o 27, que es la edad ideal", dice Valdés, que se congratula del éxito global del balonmano ovetense: "eso da mucha visibilidad". No hay rivalidad con el Base, en el que jugó y donde mantiene a muchos amigos.

Pese al buen año, quedan cosas por hacer. Por ejemplo, reforzar el trabajo de la cantera, que ha empezado a crecer. "Estamos asentados en bastantes colegios, siete, y tenemos controlados unos doscientos niños. El covid nos marcó un poco, la gente no se atrevía, pero ahora estamos bien". También hay que trabajar de lo lindo para mantener el club a flote. "Somos un club humilde, este verano nos costó ajustar el presupuesto, tuvimos que movernos muchísimo, pero queremos deber dinero a nadie".