Petti, la killer del Lena

"La verdad que este año me han obligado un poquito a hacer más goles. Ahora ya es lo que me sale. Lo importante es tratar que el equipo vaya lo mejor posible". Valentina Domínguez, conocida en el mundo del hockey patines como "Petti", está siendo la líder ofensiva del eNe Oposiciones Lena-Cuencas Mineras. La argentina, que fichó este verano por el conjunto lenense, se ha convertido rápidamente en una de las referentes en ataque del club y suma ya diez tantos, los dos últimos en la victoria de este fin de semana ante el Diver Patín. "Fue un partido que estuvo un poco complicado, ya que tuvimos un poco de nervios a la hora de cerrar el encuentro. Jugamos bien, pero pudimos llevarnos un susto", reconoce Petti.

La historia de su nombre tiene miga. "Me lo pusieron cuando empecé a jugar. Era muy chiquitita y un entrenador me lo puso. Ahora me he quedado con él y todos me conocen así", explica.

"Está siendo un año súper bonito. Sinceramente, no he visto cómo vamos en la clasificación, pero para mí lo importante es que se ha formado un equipo muy bueno", confiesa la jugadora argentina, que se muestra encantada con su experiencia en Asturias. "Tanto el presidente como el entrenador han sido siempre amables conmigo, por ahora está siendo todo ‘súper lindo’", señala Petti.

Sobre su mejora en el aspecto ofensivo, la atacante del Lena-Cuencas Mineras tiene claro cuál está siendo la clave. "De toda la vida he jugado como defensora. Este año Pedro Rey me ha colocado en posiciones más adelantadas, y gracias a eso me he animado más en ataque", explica Petti, que gracias a ese cambio está viviendo una temporada "especial y llena de alegrías". "No era de hacer muchos goles, pero este año me lo estoy pasando muy bien", indica.

Como es obvio, la producción goleadora de la argentina está dejando anonadadas a sus compañeras. "No lo hemos hablado mucho, pero por lo que sé están contentas conmigo. Yo quiero anotar para que el club vaya para arriba", comenta la jugadora.

Esta está siendo la primera aventura de Petti en tierras asturianas. "Por ahora no me puedo quejar, está saliendo todo a pedir de boca. Para mí está oportunidad es un sueño cumplido. Es algo que llevo buscando desde que empecé a jugar al hockey de pequeña", afirma la defensora argentina, que está disfrutando "como una enana" de su año dentro del Lena-Cuencas Mineras. Para entrar en el equipo, Petti confiesa que mandó "muchos correos electrónicos hasta que salió la oportunidad". "Estoy muy agradecida, me han dado el lugar que estaba buscando con tantas ganas", confirma, y no duda en expresar su deseo de estar vinculada al club durante varias temporadas más.

Ahora hasta mediados del mes de enero no vuelven a competir, pero Petti quiere continuar con la buena dinámica que está teniendo el equipo, que suma cuatro jornadas sin conocer la derrota. "Queremos seguir sumando puntos y trayendo victorias al club. Tenemos que seguir con esta progresión porque a final de año tenemos que estar arriba", sentencia la jugadora, que desea "volver algún día a OK Liga", categoría de la que descendió la temporada pasada el Lena-Cuencas Mineras.