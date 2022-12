Apodado "E.T. el extraterrestre", la leyenda Edgar Torronteras volverá a saltar en Gijón con la Copa Leomotor Freestyle, patrocinada por LA NUEVA ESPAÑA, el próximo lunes 26 de diciembre. En moto desde los 3 años, y el próximo mes de mayo cumplirá 43, el piloto de Cardedeu, comarca del Vallés Oriental, en la provincia de Barcelona, sigue "al pie del cañón, Nunca he parado de ir en moto. La pasión y el enamoramiento que tengo por el mundo de la moto es lo que me hace ir hacia delante, no parar e incluso seguir avanzando y llevarlo cada vez mejor". Desde joven ha saltado "mucho en el Norte" y considera que "Gijón tiene un punto muy especial".

Una de las visitas de Torronteras a Asturias, a Gijón, quedó "marcada para los restos" en el corazón del piloto. Tras varios años disputando la Copa de España Burn ante el público gijonés, "en una fecha como la que se celebra este año disputaba la final del Campeonato de España en Gijón, que gané. Recuerdo que saltaba llorando porque el mismo día había fallecido mi hermana, y por todo eso esta competición me llega mucho", comenta emocionado Edgar. De cara al retorno al Palacio de los Deportes gijonés para enfrentarse a Maikel Melero, Remi Bizouard, Dany Torres, Javi "Jabato" Dols y Francis Costela, Torronteras está dispuesto a demostrar que sigue "disfrutando aún más de los trucos" que hace y teniendo "sensaciones diferentes. La pasión y el amor por la moto es lo que me hace continuar. No necesito hacer algún truco más inverosímil para llamar la atención y que mi carrera despegue, tal vez tengo una carrera diferente a los demás, sigo ahí dándolo todo a mi escala de trucos, que no es mala". Desde sus inicios el Freestyle ha tenido para Edgar Torronteras "una evolución enorme. Antiguamente no existían las rampas, las piscinas de espuma o las recepciones hinchables que tenemos ahora", como la que se estrenará en el Palacio de los Deportes gijonés el próximo 26 de diciembre. "Todo era creación nueva y el público sentía como brutal cualquier detalle que hoy hacemos para calentar", continúa Torronteras, añadiendo que además "se han incorporado muchos pilotos que han ido subiendo el rango". Valorando el elenco de pilotos en la Copa Leomotor Freestyle de Gijón 2022, Edgar Torronteras destaca "un cartel potente por el que el público va a poder disfrutar de todo tipo de trucos, incluso lo mejorcito que hay hoy en día, la noche está asegurada". Su mensaje al público asturiano es que, una vez superadas las restricciones de los últimos años, "el Freestyle vuelve con un gran cartel y ganas de darlo todo por parte de los pilotos. Que no duden en comprar su entrada, que es un evento que solo se hace una vez al año y uno vuelve a casa alucinando, un día para anotar en la agenda". Todos contra Maikel Melero. Ese es el reto que plantea la Copa Leomotor, según manifestó en la presentación el organizador, Luis Molina: "Todos los años traemos una figura mundial, pero este año hemos querido echar el resto y estarán varios ganadores de la prueba gijonesa, alguno también campeón del mundo, que tratarán de superar al cinco veces campeón del Mundo Maikel Melero". Las entradas, entre 15 y 29 euros

La entradas para presenciar en directo esta nueva edición del freestyle gijonés están a la venta en la plataforma www.unientradas.es. Los precios son de 29 euros para los adultos y de 16 para los menores de 12 años. La Copa Leomotor, nueva denominación de este evento, reúne una de las mejores nóminas de participantes de los últimos años, no en vano estarán en competición tres campeones del mundo: Maikel Melero, Edgar Torronteras y Remy Bizuard. Eso unido a que en los dos últimos años apenas ha habido competiciones por culpa de la pandemia ha levantado mucha expectación entre los aficionados, no solo asturianos sino también de comunidades limítrofes. Gijón estrenará una zona de caída de material hinchable que aumenta la seguridad de los pilotos.