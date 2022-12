El Motive.co mira hacia arriba

El Motive.co logró una importante victoria ante un rival muy complicado como es el Málaga Costa del Sol, que llegó a Gijón con algunas bajas importantes, ya que no jugaron ni la central Silvia Arderius ni la pivote Rocío Campigli, que acusaron el duro partido que disputaron el domingo ante el Bera Bera en la final de la Supercopa de España. En el Motive.co Gijón la principal duda era el estado de la central Cecilia Cacheda, pero la gallega no solo salió de inicio sino que jugó prácticamente los 60 minutos. Por contra, no lo hicieron las dos teóricas extremos titulares, Paula Valdivia y María González, que arrastran molestias. Valdivia no jugó ni un minuto mientras que María sí lo hizo en la segunda parte. Sin embargo, sus sustitutas, Lucía Laguna y Sandra Vallina, respondieron a un gran nivel especialmente en la primera parte.

Los primeros minutos fueron de intercambio de goles, con acciones muy rápidas por parte de los dos equipos y los ataques superando una y otra vez a las respectivas defensas. Fueron excelentes minutos de Sandra y Lucía desde los extremos y de Novovic y Zarco en los laterales con lanzamientos y penetraciones. Las gijonesas llegaron a tener tres goles de ventaja, 16-13 que se quedaron en dos, 19-17 al descanso. El Motive.co Gijón pasó sus peores momentos en el inicio de la segunda parte, en el que la salida en la portería de la internacional Merche Castellanos, que no había jugado en la primera marte, pareció imponer a las jugadoras de Cristina Cabeza, que solo marcaron un gol en los 10 primeros minutos y vieron cómo las malagueñas tomaban ventaja, 20-22. Pero llegó la reacción local, esta vez con los goles más repartidos que en los primeros 30 minutos, lo que unido a varias paradas de Lucía Alonso y una serie de errores en ataque de las andaluzas, acabó por decidir la suerte del partido, ya que las gijonesas alcanzaron su mayor ventaja, 30-26 a falta de 5 minutos para el final. No marcaron ningún gol más, pero el Málaga solo pudo recortar dos tantos y la victoria se quedó en casa. Ahora al equipo gijonés le espera unos días de descanso y el miércoles que viene cerrar el año recibiendo al Elche.