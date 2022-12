La ciclista Nerea Nuño se hace profesional y disputará la primera liga de Estados Unidos

La ciclista gijonesa Nerea Nuño acaba de fichar por el equipo profesional estadounidense Denver Disruptor, con el que disputara una competición de nuevo formato que nace en Estados Unidos: una liga de ciclismo, la National Cycling League, con 10 equipos masculinos y femeninos e igualdad de premios, salarios y material para todos ellos. La propia liga dispone de dos equipos uno de ellos en el que militará la asturiana. El formato de competición será similar al de los criteriums en Europa.

"Acabé el Nacional de pista en septiembre y tenía que descansar dos o tres semanas porque tanto mental como físicamente estaba muy agotada; como estoy trabajando en una clínica, barajaba la idea de apartarme de la competición porque son muchas horas y mucho sacrificio y desgraciadamente el único equipo que puede vivir de la bici es Movistar, nosotras no tenemos sueldo ni nada. Pero a través de una chica que también es ciclista me enviaron la oferta de este club que buscaba ciclistas, se pusieron en contacto conmigo y a los dos días me hicieron una oferta. Para mí es un cambio total", señala Nerea Nuño.

La gijonesa lleva en el deporte desde los 4 años, primero fue una destacas patinadora con éxitos internacionales y desde hace cinco años, ciclista. "En todo este tiempo el próximo va a ser el primero de mi vida que voy a poder vivir del deporte, así que es un cambio muy importante para mí", reitera Nuño, quien recuerda que "en el patinaje estaba a un nivel muy superior y en un club profesional holandés, pero solo puedo decir que no perdía dinero porque tenía patrocinadores de material y demás, pero ganarme la vida con el deporte, hasta ahora nunca".

Nerea será la única española de un equipo que estará liderado por la canadiense Leah Kirchmann, olímpica y mundialista. Con ellas hay cuatro estadounidenses, una griega y una italiana. En el equipo masculino hay colombianos y un mexicano.

Nerea Nuño está a la espera de saber cuándo tendrá que incorporase, si bien en principio parece que tendrá que hacerlo en febrero para una serie de test previos al inicio de la temporada. Queda por darse a conocer el calendario de carreras, pero sí se sabe que serán en ciudades importantes.