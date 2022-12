El Base Oviedo pasa la Navidad con Caco

Heriberto Fernández, "Caco", es el director deportivo del Unión Financiera Base Oviedo y un histórico del balonmano asturiano. Jugó en el Naranco, club que alcanzó la Liga Asobal, y ahora, desde los despachos, aspira a que la entidad que preside Pepe Rionda repita algún día ese hito. Pero más allá de su labor directiva, Caco quiere que los jugadores que fichan y que vienen de fuera de España se sientan como en casa en Oviedo y que en estas fechas puedan compartir momentos como la cena de Nochebuena. Este año, el invitado en casa de Caco fue Paul Vinicius, lateral brasileño que llegó este curso.

Pero ni mucho menos es el primero, anteriormente estuvieron los cubanos Yailán Hechavarría y Magnol Suárez y Caco viene haciendo lo mismo desde que era jugador. "Hace poco me escribió un exjugador ruso que jugaba conmigo y pasó la Nochebuena en mi casa hace 30 años", cuenta el ovetense, que rememora que venían "rusos, yugoslavos…". "En mi casa me enseñaron que estas fechas son para pasarlas acompañado y solo hago lo que me gustaría que hiciesen conmigo", añade el director deportivo del club carbayón. Caco asegura que su casa "está siempre abierta" y que en este caso el único de los extranjeros que estaba sin plan para Nochebuena fue Vinicius. "Fue una noche tranquila, estuvo muy bien", dice.

En cuanto al club, la ilusión es grande. El Unión Financiera cierra uno de los mejores años de su historia, con el ascenso a División de Honor Plata y el buen comienzo de Liga que ha protagonizado, en el que ha avanzado mucho hacia el objetivo de la permanencia. "Las expectativas están más que cumplidas y tampoco hay que soñar más de la cuenta, es verdad que siempre te queda una espinita clavada al ver que los partidos que hemos perdido han sido por poco, pero estamos en muy buena línea para cumplir el objetivo y de momento somos novatos en la categoría", explica este director deportivo que disfruta la Navidad en equipo.