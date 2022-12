"Como técnico soy distinto a lo que era como jugador: tengo mucho carácter"

Xavi Annunziata (Santa Cruz de Tenerife, 34 años) tomó el pasado verano una decisión dolorosa y complicada: dejar su vida en Asturias, donde jugó en varios equipos, para apostar por su sueño. "Quiero ser entrenador profesional y apuesto por esto". Annunziata trabaja en la cantera del Levante: allí dirige al cadete B y es segundo entrenador del juvenil. Una experiencia que casa con la filosofía de este talentoso ex jugador de cantera. Derrocha pasión y ambición por lo que hace. Sobre el modelo del fútbol y la cantera charla con LA NUEVA ESPAÑA aprovechando su regreso a Asturias por Navidad.

–¿Cómo le va?

–Estoy muy contento de poder trabajar en el Levante. No fue fácil entrar. Tuve que pasar dos entrevistas. Les encajó bastante mi perfil. Son muchos años en Asturias y tener que marcharse cuesta, pero quiero ser entrenador profesional y apuesto por esto. Era el mejor sitio para empezar. Siempre me ha encantado formar a gente joven. Lo viví en mis propias carnes como futbolista en Osasuna. Llevo allí casi cinco meses, y desde el primer día he visto una evolución muy grande de los chicos del cadete y del juvenil. Eso me hace estar contento.

–¿Cuándo decide entrenar?

–Con 27 o 28 años terminé el último título UEFA PRO. Ya lo tenía claro. Siempre me gustó mucho. Cuando iba a entrenar me fijaba en otras cosas que lo de ser futbolista. En la época de Osasuna me fijaba mucho en el modelo de juego. Coincidió con la etapa de Guardiola en el Barça. Con treinta años, cuando dejé el fútbol, estaba seguro. Me falta formarme, ver entrenadores, conceptos e ideas. No quería alargar mi carrera como futbolista porque sí. Siempre he sido muy profesional. No me valía con estar arrastrándome.

–El Oviedo y el Sporting están en Segunda y están en manos de dos grupos inversores con ideas nuevas.

–Para Asturias es fundamental que el Sporting o el Oviedo estén en Primera. Ya no solo para los clubes; también para traer gente y generar dinero en la comunidad. Oviedo y Sporting son clubes que han estado en la élite y siempre se hace raro que estén en una categoría menos. Con la entrada de los dos grupos (Pachuca y Orlegi), creo que van a tener más opciones de conseguir las metas. Segunda es una categoría difícil y larga. No es fácil conseguir el ascenso.

–Como jugador era muy técnico. ¿Cómo es como entrenador?

–Cuando jugaba era técnico y algo frío… El tiempo me llevó a sacar ese carácter. Pero si miro al Xavi de futbolista y al Xavi de entrenador, soy distinto: vivo mucho los partidos y tengo mucho carácter. Hay una frase que me dijo Mendilibar: "Tus equipos van a ser como sea el entrenador". A mí me gusta jugar desde atrás, ser protagonista con balón y presionar muy alto. En el cadete B competimos con prácticamente todos equipos de segundo año: nos dimos cuenta que teníamos chicos de talento, pero que necesitaban competir. Un año más a esas edades se nota. Trato de hablar con ellos, estar muy encima. En ese sentido soy muy profesional. Le dedicó muchas horas en el día a día. Entro sobre las doce de la mañana, muchas veces coincido con el primer equipo. Como en la residencia y nos reunimos. A veces tengo formación, y luego directamente bajo a las 17 horas a entrenar con el juvenil B, luego con el cadete, ceno y ya a casa.

–¿No tiene la sensación de renunciar a su vida en Asturias por apostar decididamente a ser entrenador?

–Sí. Para mí no es fácil marcharme de aquí. Mi mujer no está allí, va y viene. Tenía mi vida en Asturias. Pero al final si me sale una oportunidad fuera tengo que aprovecharla.

–¿Por qué un tinerfeño que ha vivido en distintas ciudades y ha pasado cinco años en Pamplona se afinca en Asturias?

–Cuando estaba en el Oviedo tuve la suerte de conocer a la que hoy es mi mujer. Llevaba en Asturias diez años. En Pamplona había estado cinco. Soy tinerfeño, pero me considero casi un asturiano más. La familia de mi mujer, sus padres, me han acogido muy bien. Estoy feliz aquí.

–¿El fútbol es solo ya para jugadores físicamente fuertes?

–La faceta física es importante. El fútbol cada día evoluciona más. Lo veía en mi cadete: chicos con muchos talentos, a los que físicamente les costaba mucho. Puedes tener talento, pero sin físico no te da. Va todo unido. Francia tiene a Konate, Upamecano… Físicamente jugadores más fuertes. Pero lo más importante es la idea que seas capaz de trasladarle como entrenador. Si consigues que los jugadores capten la idea, hay mucho avanzado.

–En Mareo se han iniciado las obras. La idea es proyectar una residencia en unos 18 años meses, recuperando al fin ese espacio tras muchos años. ¿Es importante para un club que históricamente es de cantera como el Sporting?

–Es muy importante. En Osasuna lo viví Tajonar. Y en el Levante hay 65 chicos que están en la residencia y vienen de muchos puntos de España. Cuando haces una inversión en cantera estás apostando a que esos chicos el día de mañana tengan la opción de llegar al primer equipo. La residencia es esencial para formar jugadores. Que los chicos convivan entre ellos, conozcan los valores del club… Cuando llegué a Osasuna me di cuenta que esos valores de humildad, trabajo... estaban muy marcados. Para el Sporting, que es un club de cantera, tener una residencia supone un paso adelante muy importante en su modelo.

–¿Tener una residencia abre la puerta a captar jugadores de fuera a los que de otra forma no se podría llegar?

–La residencia te da acceso a jugadores de fuera. El Levante compite con Villarreal y Valencia para traer jugadores: tienen que adelantarse en la captación de futbolistas, porque si no es imposible por cuestiones económicas. Por ejemplo, para convencer a un jugador en edad infantil de Galicia, León, Navarra, tener una residencia es primordial.

–También está sobre la mesa del Sporting la creación de un segundo filial.

–Muchos clubes lo están haciendo. Tienen un segundo filial, porque el paso del juvenil A si no un Segunda RFEF o un Primera RFEF, puede ser un salto grande. A muchos jugadores les hace falta ese segundo filial que pueda estar en Tercera RFEF. La otra opción que te queda es cederlos, pero ¿qué mejor que formarlos en casa?