La historia de Sergio Estepa: de Sotrondio a terminar quinto en el último Mister Olympia

"La motivación de tener a tu país y a tus seguidores detrás apoyándote es muy grande. Te llena muchísimo. Ver todos los mensajes es brutal". Aún con cierto jet lag tras su viaje a Las Vegas (Estados Unidos), Sergio Estepa no puede ocultar su felicidad tras participar en el Míster Olympia, la mayor competición de culturismo del mundo. No era su primera vez, ya que también estuvo en la edición de 2019, pero está vez su viaje tuvo un premio extra. El culturista asturiano, afincado actualmente en Valencia, consiguió terminar dentro de los cinco mejores de su categoría, un logro al alcance de muy pocos. "Independientemente de los resultados, la experiencia es muy bonita. Ver como se vive ahí el culturismo es algo que motiva mucho", asegura el deportista, que tuvo que pasar una preparación estricta de nueve meses para participar en el certamen. "Ahora toca relajar, fue un periodo de no comer absolutamente nada que no estuviese en la dieta", señala.

Estepa empezó en el mundo del culturismo en el polideportivo de El Serrallo, en su Sotrondio natal. "De pequeño, con 13 o 14 años, jugaba al fútbol. Estaba en el Alcalá y quería coger fondo físico, porque cuando me subían con los mayores se notaba mucho la diferencia. Era delgadito y el cambio era muy grande", explica el asturiano sobre sus inicios. De repente, lo que empezó siendo algo anecdótico acabó convirtiéndose en su pasión. Al año dejó el fútbol, ya que no tenía tiempo para compaginar todo con los estudios, y se dedicó en exclusiva al gimnasio. "Al principio hacía también muay thai, pero a los 16 me centré plenamente en el físico. Mi sueño era subirme a una tarima de culturismo", recuerda Estepa, al que su madre apuntó al gimnasio Kando, en La Felguera. "Tengo grandes recuerdos de ese gimnasio. Javier Lavandera, que fue mi monitor, me introdujo en la disciplina y me enseñó muchísimo: a seguir una dieta estricta, a tener constancia, a tener paciencia…", señala.

A los 21 años Estepa hizo realidad su sueño. Se subió por primera vez a una tarima de culturismo. "Ahí terminé ya de engancharme. Fue amor a primera vista", asegura. Eso sí, a la hora de hacer vida normal las cosas no eran tan fáciles. "Salía de fiesta con mis tuppers, porque tenía que cumplir con mis comidas. Me acuerdo un día en San Mateo que los dejé en un arbusto del parque San Francisco. Cuando me tocaba, salía de la discoteca para comer y luego volvía con mis amigos. Estaban ya acostumbrados y no se extrañaban", bromea el culturista, consciente de que su pasión "no es lo más normal en un chaval". Al final su empeño acabó dando sus frutos. Estepa empezó con una tienda de suplementación deportiva en Gijón y ahora, según reconoce él mismo, podría vivir plenamente del culturismo, además de que tiene varios negocios que derivan de su deporte. Además, cuenta con más de cien mil seguidores en redes sociales, donde habla de sus entrenamientos y todo el trabajo que hay detrás de un cuerpo como el suyo.

Aunque el culturismo es una disciplina que todavía está creciendo, certámenes como el Míster Olympia ponen a este mundo en el foco de atención. "Hoy en día sí que noto que hay más afición. Cuando di mis primeros pasos era algo que no estaba muy visto. En Estados Unidos sí que había esa pasión, pero en España faltaba. Es una disciplina con muchas categorías, tanto para chicos como para chicas, y cada vez está creciendo más", indica Estepa, que cree que todavía hay mucho desconocimiento sobre el culturismo. "Detrás del culturista hay un gran equipo y mucha programación. Para competir tenemos médicos, preparadores, nutricionistas… Todavía está la imagen del culturista loco, pero no es cierta", comenta Estepa, que tras una gran temporada ahora tiene que pasar una etapa de regulación para poner fin a un año cargado de éxitos.