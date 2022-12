Lo intentaron, pero nadie pudo con Maikel Melero, sin duda el mejor representante del freestyle del momento que cerró su actuación con un doble "back flip", o lo que es lo mismo, dos giros de 360 grados en el aire que levantaron a los espectadores de sus asientos.

La nueva edición de la Leomotor Copa de Freestyle, patrocinada por LA NUEVA ESPAÑA, abarrotó ayer el Palacio de los Deportes gijonés ya que la nómina de participantes era la mejor de los últimos años con tres campeones del mundo en liza. Si Melero se llevó el triunfo final, el show lo puso sin lugar a dudas Edgar Torronteras, ET, que desde hace años es uno de los pilotos favoritos del público asturiano. Edgar dedicó emocionado su actuación a su hermana fallecida hace 14 años precisamente cuando se desplazaba a Gijón para verle en una de las primeras ediciones de esta prueba. Torronteras no solo acabó en tercera posición de la clasificación final, sino que cantó e interaccionó con el público que respondió a todos sus requerimientos, entre ellos una ola a cámara lenta de un abarrotado graderío. La prueba contó este año con algunas novedades como una nueva superficie de recepción que sustituyó a la primitiva de tierra y a la posterior metálica. La estrenada este año fue un gigantesco hinchable sobre el que los participantes caían con mucha mayor seguridad. Además, el gigantesco marcador que había colgado del techo ya no está en el Palacio de los Deportes, lo que permite a los pilotos tomar más altura en sus saltos. Otra de las novedades es que no hubo el inicial salto de altura, que se sustituyó por una doble ronda de freestyle en la que los pilotos dieron todo de sí desde el primer salto.

Dani Torres, Edgar Torronteras y Maikel Melero se jugaron desde el inicio las posiciones de podio relegando al también campeón del mundo Remy Bizouard, ganador ya una vez en Gijón, a la cuarta posición. Javi Dolls y Francis Costela fueron quinto y sexto, respectivamente.

Melero fue claro vencedor ya que además de su doble "back flip" realizó un "front flip" que nadie repitió. La segunda plaza estuvo tan reñida que acabó en empate, pero Dani Torres fue segundo porque tuvo una mejor calificación en la ronda final.

La organización de esta tradicional prueba navideña quiso aprovechar la edición de este año para realizar dos homenajes, uno al desaparecido trabajador del Patronato Deportivo Municipal y uno de los responsables de que Gijón fue una de las paradas importantes en las competiciones de freestyle, Javier Faes. Su hija Paula y su esposa Begoña recogieron un recuerdo. El otro homenajeado fue el joven piloto Pablo Suárez Jandrina, subcampeón del mundo de trial en la categoría TR2.

El broche final fue como en las ediciones precedentes un carrusel en el que los seis pilotos participantes realizaron sus mejores trucos uno de tras de otro y a gran velocidad, por lo que prácticamente había siempre dos pilotos en el aire. Los aficionados ya esperan ansiosamente la próxima edición.