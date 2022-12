Pesadilla en Salamanca: la historia del calvario de Diego Pereira

Lo que parecía una aventura para ganar experiencia y mejorar como futbolista ha acabado en pesadilla. Diego Pereira, exjugador del Avilés y autor del gol que dio el ascenso a los blanquiazules a Segunda RFEF, acaba de ser despedido del Salamanca CF UDS, de Tercera RFEF. "Me tenía que infiltrar los sábados para jugar los domingos, era una situación muy complicada", reconoce el propio jugador, que ya está de vuelta a su ciudad natal.

"Era la primera vez que salía de Asturias a jugar al fútbol y estaba ilusionado. Pero en el último partido de la pretemporada noté un pinchazo en el isquiotibial", explica el jugador sobre el principio de su calvario. A partir de esa lesión, todo fue cuesta abajo. "Me dijeron que era una microrrotura, pero tras pasar doce semanas en el dique seco cada vez que salía al campo notaba molestias", confiesa el jugador, que durante toda su estancia con la camiseta salmantina tuvo el mismo problema. "Ahora, a dos semanas del parón navideño, decidí cambiar de fisio, para ver si así se solucionaba, pero no me han dejado volver", señala.

El Salamanca está sumido en un caos institucional y Pereira ha sido presa de ello. "Ha llegado una directiva nueva y creen que pueden hacer lo que quieran. Han echado al entrenador y al director deportivo para poner a cargo de todo al técnico del filial, que es la mano derecha de los jefes", indica el avilesino. Jehu Chiapas, el nuevo entrenador, fue el encargado de comunicar a Pereira su despido. "Ya hemos hablando con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para ponerles al corriente de la situación. Ha sido un despido improcedente. Alegaron que no estaba cumpliendo la disciplina del club, como si la culpa de estar lesionado fuese mía. Les dije que no estaba conforme e iremos a juicio", comenta el futbolista, que tras hablar con la AFE se muestra confiado respecto a su futuro.

"Cuando volvía de las molestias estaba una semana bien y acaba recayendo porque no paraba. A última hora tome la decisión junto al entonces entrenador, María Hernández, de parar, que era lo que necesitaba", explica Pereira sobre su paso por Salamanca. "Por eso no jugué casi, no podía coger el ritmo de competición. Me tenía que pinchar los sábados para jugar el domingo, y entraba muy poco, como es lógico", resume el lateral, que ya está totalmente recuperado de las molestias que le lastraron.

Ahora, ya camino de su Avilés natal, Pereira tiene su mente puesta en el futuro más cercano, siempre vinculado con el fútbol. "Por lo que he hablado con mi representante lo primordial sería fichar por un equipo de Asturias, pero todavía no sé nada. Todo me ha pillado de sopetón", confiesa el jugador, que quiere cerrar la temporada recuperando su mejor nivel tras unos meses condicionados por su estado físico. "Ahora ya estoy bien, necesitaba parar. Mi idea era volver a los entrenamientos ya, pero al llegar me encontré esta situación", sentencia el avilesino.