El deporte ovetense, listo para despegar

El deporte en Oviedo es cada vez más diverso y más fuerte. Más diverso porque abarca un montón de disciplinas diferentes y más fuerte porque los clubes que representan a la capital del Principado están subiendo su nivel y dando pasos de gigante hacia la élite. Hasta el momento, solo uno compite en la máxima categoría de su deporte, el bádminton, pero otros ocho clubes esperan en la segunda a que llegue su momento.

En esas categorías de plata están desde hace ya tiempo el fútbol, tanto el femenino como el masculino, el baloncesto masculino y el balonmano femenino. A estos se les han sumado en 2022 el balonmano masculino, ya en la antesala de la Asobal; el voleibol femenino, que con un equipo muy joven logró subir a Superliga 2; el rugby, que regresa a División de Honor B; y un deporte tan arraigado en la ciudad como el hockey sobre patines, que, de la mano del Oviedo Roller, ascendió a la OK Liga Plata. Una amplia representación de esos nueve clubes fue reunida por LA NUEVA ESPAÑA en un sitio tan emblemático en Oviedo como es la plaza de la Catedral. Desde allí brindaron por el nuevo año e hicieron un balance del 2022 que se acaba.

El Real Oviedo coge velocidad. El club azul juega su octava temporada consecutiva en Segunda y se despide de un 2022 que no ha sido un año cualquiera para la entidad, puesto que ha habido un cambio de propietario, que ahora es el Grupo Pachuca en lugar del también mexicano Grupo Carso. Antes de que ese traspaso se produjese, el club azul acabó la temporada 2021-22 en séptimo lugar, rozando el play-off de ascenso. En la campaña actual, tras un inicio dubitativo las cosas se han ido enderezando con la llegada al banquillo de Álvaro Cervera. Además, no se pudo acabar de mejor manera 2022 que con la victoria por 1-0 en el derbi asturiano. El inicio de 2023 también promete emociones fuertes con el partido de Copa que va a traer al Tartiere nada menos que al Atlético de Madrid el miércoles 4 de enero (20.00 horas). En representación del Oviedo estuvo César Martín, exfutbolista azul y actual responsable de relaciones institucionales de la entidad. César valora el 2022 que se va como "un año de estabilidad, de crecimiento y también de nuevas ilusiones, de grandes proyectos y de mirar al futuro con optimismo". En cuanto al 2023 que entra, asegura que "va a ser un año de grandes retos, de seguir creciendo y de llevar al Real Oviedo a cotas más altas". El exfutbolista internacional no pierde de vista la ambición que comparte toda la familia azul: "Tenemos que intentar conseguir grandes logros, soñando con ver al equipo en Primera, trabajando duro y, sobre todo, no dando ni un paso atrás, sino todo pasos hacia adelante".

El Real Oviedo Femenino, un proyecto a consolidar. El Real Oviedo Femenino tiene un objetivo claro: consolidarse entre los mejores de España en un momento de crecimiento exponencial del fútbol femenino. En estos momentos, el conjunto azul se mantiene fuera de los puestos de descenso de Primera RFEF, la categoría que está por detrás de Primera División. Una de las principales líderes de este equipo es Isabel Corte, "Isina", su delantera de referencia. Ella, en la línea de César Martín, reconoce que el año que se terminó fue de "consolidación". En cuanto al año que viene por delante espera que sea "de crecimiento". "El objetivo es ir creciendo poco a poco", concluye.

El Alimerka Oviedo Baloncesto espera su momento. El 2022 se puede definir como un año extraño para el OCB, con momentos muy buenos y otros en los que ha habido que echar el resto para sostener el proyecto. El equipo volvió a rendir por encima de lo esperado la temporada 2021-22, llegando a disputar el play-off de ascenso a la ACB, sin embargo, lo difícil llegó cuando el balón dejó de botar y se quedaron sin patrocinador. Esa batalla se ganó con la llegada de Alimerka y ahora tratan de tapar otro agujero, el deportivo, tras un comienzo de curso muy accidentado, en el que la acumulación de lesiones les ha lastrado, aunque también de eso parecen haber salido bien parados. El capitán y gran referente de este equipo es Oliver Arteaga, pívot canario que está en su sexta temporada en Oviedo: "El 2022 ha sido un año positivo en cuanto a resultados, hemos vivido un momento complicado y de incertidumbre con el tema del patrocinio que, con trabajo, se ha conseguido resolver, con la llegada de Alimerka; y el final de año ha sido también complicado por el tema de las lesiones, pero hemos podido enderezar el rumbo". Arteaga pide a 2023 "mucha salud, que nos respeten las lesiones y seguir trabajando de la misma manera que lo estamos haciendo. Hemos sido capaces de darle la vuelta a una situación que era muy complicada".

El gran año del Unión Financiera Balonmano Base Oviedo. El 2022 ha sido el año del ansiado ascenso a División de Honor Plata, categoría en la que han comenzado con buen pie y dando pasos hacia el objetivo de afianzarse en la Liga. Uno de los iconos de este equipo es Nacho Huerta, el veterano extremo ovetense que sueña con volver a la Asobal en el club en el que se formó, aunque de momento es prudente: "Todavía es pronto, pero hemos empezado bastante bien". Huerta reconoce que está "contento porque este año fue el del ascenso" y advierte de que los objetivos son "la salvación y que no haya lesiones". A los Reyes Magos les pide "la permanencia" y, en lo personal, "que sigan las cosas como hasta ahora en cuanto a familia y pareja".

El Lobas Global Atac Balonmano Femenino, siempre excelente. El Lobas Oviedo es un club acostumbrado a estar siempre bien y a ganar la mayoría de las veces. Este año se reestructuraron las ligas femeninas de balonmano y ellas accedieron a División de Honor Oro, una nueva Liga de solo un grupo que está por encima de la División de Honor Plata, que era la que hasta ahora estaba por debajo de la máxima categoría. Ese salto lo han dado a lo grande y ahora mismo son líderes destacadas. Una de sus jugadoras más importantes es la portera ovetense Inés Suárez: "El 2022 ha sido un año soñado para todas, ascendimos a la nueva Liga sin perder ningún partido y este año estamos consiguiendo grandes resultados en una liga muy difícil". La carbayona pide a 2023 "que nos respeten las lesiones y seguir este camino, que seguro nos dará muchos éxitos".

El Real Oviedo Rugby vuelve a su sitio. El "Quince del Oso" está de nuevo en División de Honor B y ocupando el lugar que, como mínimo, le corresponde en el rugby nacional. Este regreso está siendo además muy feliz, puesto que el conjunto carbayón está rindiendo a buen nivel. Uno de los protagonistas de este Oviedo que ha vuelto a la segunda categoría nacional es Víctor Villena: "Empezamos con un par de partidos flojos, pero ahora estamos en buena racha; el año está siendo muy bueno, con un ascenso". A 2023 le pide "algo más que la permanecían, quedar entre los primeros". Y a los Reyes Magos les solicita "un campo de hierba artificial".

El Club Voleibol Oviedo, la fuerza de la juventud. El equipo ovetense subió a Superliga 2 femenina con un equipo muy joven y que ahora aspira a mantener la categoría tras un salto de nivel importante. Representado por dos de sus jugadoras, Marta Llamedo y Blanca Zarceño, el CVO acepta el reto: "Es bastante diferente al año pasado, con rivales mucho más duros, y aunque no estemos ganando como el año pasado se disfruta mucho". A 2023 le piden "seguir mejorando personal y grupalmente, que podamos seguir en esta categoría y que las compañeras que están lesionadas se recuperen".

El Oviedo Roller, en el nombre del hockey sobre patines carbayón. Un deporte como el hockey sobre patines tiene que tener un equipo importante en Oviedo, donde la gloria del Cibeles, campeón de la Copa del Rey, marcó una época. El Oviedo Roller ascendió este curso a OK Liga Plata y la fiesta que son sus partidos en el polideportivo de Villafría demuestra que la afición sigue ahí. Uno de sus jugadores es Mikel Navajas, que reconoce que este 2022 les trajo "la grandísima alegría del ascenso". La nueva categoría está siendo para ellos "una experiencia nueva, impresionante, nos enfrentamos equipazos". El objetivo es "mantenernos la categoría". Él, por su parte, compagina deporte y estudios de Derecho, por eso le pide a los Reyes "un aprobado y diez puntinos en la Liga".