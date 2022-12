Pelé no regateó a Ander: el "cazafamosos" de Asturias lo conoció en 2005

Pelé regateaba a todo el que se le pusiese por delante, pero no fue capaz de fajarse de Ander Azcárate, el "cazafamosos" más popular de Asturias, con sede en La Fresneda (Siero). El 16 de enero de 2005 Pelé hizo el saque de honor de un Real Madrid-Zaragoza, que acabó 3-1, y por la noche regresó a su hotel, el lujoso Ritz. "Sabía que iba a estar en ese hotel y le fui a esperar. Llegó al hall, me acerqué y no hubo ningún problema. Un amigo me hizo la fotografía y además Pelé me firmó una dedicatoria", recuerda Ander, que iba acompañado con un amigo. Ni siquiera recuerda qué partido del Madrid fue el que se jugó antes, pero sí su encuentro con Pelé. Cuando se enteró del fallecimiento de "O Rei", acudió raudo a su archivo para rescatar aquella foto que tiene ya 18 años. "Pelé fue muy amable y tuvo mucha paciencia", dice Ander.

Y es que en la operación para conseguir una foto de Pelé hubo incluso algún percance inesperado. "Tuvimos que probar varias veces porque no me funcionaba el flash de la cámara", bromea este bilbaíno, nacido en 1973 y residente en Asturias desde hace cuarenta años. Ander atesora una colección de récord Guinnes: tiene más de 10.000 fotografías con diferentes personalidades. A su lado han estado políticos, empresarios, escritores, cantantes, deportistas... "La foto con Pelé la guardo con mucho cariño en mi archivo porque ha sido de los más grandes de la historia del fútbol", dice Ander. Maradona, Di Stéfano, Beckenbauer, Platini, Eusebio o Gento también se han fotografiado con el "cazafamosos", pero a Pelé le guarda especial cariño. Ander empezó su curioso hobbie en el año 1988, aunque en realidad su primer autógrafo lo firmó el tenor José Carreras a las puertas del Campoamor un año antes. Desde entonces, Ander es un habitual del Reconquista en la semana de los Premios Princesa, ocasión perfecta para acechar a las celebridades. De entre todos los encuentros destaca uno: "Me hizo mucha ilusión poder tener una con Nelson Mandela por todo lo que significa su figura", concluye Ander, "amigo" de muchas personalidades, incluido Pelé. Cuando Rafa Marañón ganó a Pelé Rafa Marañón, exjugador del Sporting (1969/1971), del Espanyol y del Real Madrid, entre otros, puede decir que ganó a Pelé. El 31 de agosto de 1974, justo después del Mundial de Alemania, el Torneo Carranza, en Cádiz, se organizó con un objetivo: que Pelé y Cruyff jugasen en la final. La idea era juntar en un partido a dos de las figuras del momento. Las semifinales del Carranza fueron Palmeiras-Barcelona y Santos-Espanyol. Todo salió al revés: Barcelona y Santos cayeron eliminados y el brasileño no se pudo cruzar con el holandés. Marañón, delantero, debutó ese día ante el Santos de Pelé y su actuación no pudo ser mejor: dio una asistencia y metió un gol. El encuentro acabó 2-0, con Marañón como figura destacada en su primera temporada en el Espanyol tras haber jugado en el Sporting y en el Madrid.