El Oviedo despide 2022 con aires renovados de ilusión tras ganar el derbi y pasar de ronda en Copa del Rey y con un ojo puesto mirado en el pasado reciente. En el año que se cierra pasó de todo en el club azul. La calma chicha que había tras casi una década del Grupo Carso saltó por los aires el 12 de julio sobre las siete de la tarde. Arturo Elías, el hombre de confianza de Carlos Slim, dio paso al Grupo Pachuca, también mexicano, de Jesús Martínez. El azteca es sin duda el hombre más importante del 2022 para el Oviedo. Pero hay más.

Jesús Martínez, un cambio de aire en la gestión.

El empresario mexicano llevaba tiempo estudiando comprar el Oviedo. En 2021 el acuerdo estuvo cercano, pero no se materializó hasta un año siguiente. Martínez echó a andar el Grupo Pachuca y es un empresario del fútbol que apuesta por darle un cambio de aires a la gestión del Oviedo. El azteca está al día desde México de la actualidad del club y en su toma de decisiones se adivina más velocidad que antaño. En Oviedo ha estado dos veces: una en verano y otra justo antes del derbi, en noviembre. Cercano y un terremoto de ideas, el reto de Martínez es mayúsculo y su propósito es que el Oviedo sea uno más en el método Pachuca.

El adiós del Cuco Ziganda

2022 es el año en el que el entrenador del Oviedo más longevo en Segunda dijo adiós tras dos temporadas y media en el cargo. Ziganda decidió no seguir en el Oviedo y aceptó la oferta del Huesca. Su adiós fue inesperado en el club, que en ese momento estaba a la espera de la llegada de un director deportivo tras la marcha de Rubén Reyes. Ziganda se fue con un balance positivo, aunque en su último año no logró el objetivo de meter al equipo en el play-off. Sus detractores le acusaban de ser demasiado conservador y de no apostar por jugadores con calidad. Sus defensores ponían sobre la mesa su indiscutible apuesta por la cantera y su temple en el cargo. El oviedismo le guarda cariño.

Borja Bastón, un goleador para el Oviedo

Borja Bastón fue la apuesta del Oviedo para recuperar a un goleador y la racha azul en 2022 no se entiende sin sus goles. Acabó el curso pasado con 22 dianas y este año de momento lleva 8. Bastón, madrileño, es sin duda uno de los jugadores más importantes del Oviedo y buque insignia del actual proyecto. El ariete está feliz en la ciudad y repite en su entorno que su principal objetivo es lograr el ascenso con el Oviedo a Primera División. Con Álvaro Cervera parece haber recuperado su buena forma.

Martín Peláez, el primer presidente mexicano del Oviedo

Martín Peláez se convirtió en julio en el primer presidente mexicano de la historia del Oviedo. Peláez, nacido en Pachuca, es el hombre de confianza de Jesús Martínez en la ciudad. Sustituyó en el cargo a Jorge Menéndez Vallina, que ya no está en el club. Peláez tiene más autonomía que su predecesor y es el hombre con más poder en el club en la ciudad. Dialogante y cercano, fue clave en la llegada de Cervera y le tocó gestionar la primera gran crisis deportiva del Oviedo, tras el despido de Bolo y de Tito Blanco, director deportivo.

Cervera, un entrenador para salir de la crisis

Álvaro Cervera sustituyó a Jon Pérez Bolo en octubre con el reto de sacar al Oviedo de la parte de debajo de la clasificación. De momento ha estabilizado al equipo, que va el 14º a seis puntos del descenso. El estilo de Cervera nada tiene que ver con el de Bolo. Al cántabro no le importa dejarle la iniciativa al rival. Su filosofía es el orden táctico y el esfuerzo y su método está calando poco a poco en el equipo. En su lista de logros está ganar el derbi al Sporting en un ambiente que, como él mismo dijo, le sobrepasó.

El Sporting despide un 2022 de extremos. Deportivamente ha sido un año malo, horrible, marcado por el sufrimiento que vivió la afición rojiblanca la pasada campaña, con el club muy cerca de caer en el abismo a Primera RFEF (Segunda B). Institucionalmente ha sido un curso condicionado por la venta del club, tras hacerse con el control del paquete mayoritario de acciones el Grupo Orlegi. La primera vuelta de la competición ha sido mediocre. Aunque el equipo de Abelardo ha competido de forma más que digna e incluso ha merecido mejores resultados, se mantiene el club en clarificación pobre, condenado por su falta de acierto en las áreas.

Javier Fernández y el finiquito de la familia Fernández

El gijonés accedió a la venta del Sporting en verano, después de desoír ofertas durante años. Pero el escenario actual era distinto. La muerte del dueño, José Fernández, a finales de febrero y la crisis deportiva del club llevaron a Javier Fernández a abrirse a escuchar ofertas. Finalmente y tras varios contactos, el Grupo Orlegi se hizo con el control. La compra se completó por unos 40 millones de euros, según precisas distintas fuentes. Se ponía así punto y final a la etapa de la familia Fernández al frente del Sporting, que se extendió durante cerca de treinta años.

Alejandro Irarragorri, el ideólogo del proyecto de Orlegi

El empresario mexicano es el gran nombre propio del 2022 en clave Sporting. Hombre de negocios y con experiencia en la gestión deportiva por el hecho de ser dueño del Atlas y Santos Laguna, Irarragorri apostó por comprar el club rojiblanco tras estar cerca de hacerse con el Zaragoza. El presidente del Consejo de administración de Orlegi Sports ha hecho cambio estructurales y muy importantes en sus primeros seis meses de gobierno. Su política deportiva está muy vinculada a la económica. Pretende crear flujos económicos para relanzar un Sporting fuerte. Las bases de su proyecto son Mareo: en la ciudad deportiva ya ha iniciado un proceso de reforma estructural para convertir las actuales instalaciones en un centro deportivo de alto rendimiento. También ha metido a Gijón de lleno en la lucha por ser sede del Mundial 2030.

David Guerra, el cerebro de Orlegi en Gijón

Es el cerebro de Orlegi en Gijón. Este periodista, con amplios conocimientos de marketing y del mundo del negocio en el deporte, lidera el proyecto del grupo mexicano desde Gijón. Es el brazo ejecutor, y una persona de mucho peso en la toma de decisiones del día a día: clave para comprender algunos de las importantes decisiones que se están tomando (campaña de abonados, reforma de Mareo, Molinón 2030, protocolo con las Peñas…). Ocupa el cargo de presidente ejecutivo del Sporting. En sus primeros meses ha sabido adaptarse con celeridad al club y ha iniciado un proceso de cambios en el funcionamiento de la entidad y en el modelo. Guerra es la cara visible del nuevo proyecto y una figura esencial para el grupo mexicano.

Gerardo García: El gijonés ocupa el cargo de responsable del área deportiva del Sporting, después de ser fichado por Orlegi a mediados de este año. Su experiencia en el mundo de la representación, siendo un agente muy respetado en You First Sports, que ayudó a la empresa a expandirse en el extranjero, situando sedes en Francia y México, le ha dotado de un gran conocimiento del fútbol. En sus primeros meses ha sabido leer la filosofía del club del que es es aficionado desde niño: ha contratado a jugadores como Zarfino, mantenido la apuesta de la anterior dirección deportiva por Insua y respaldado el fichaje de Cali o Otero, todos jugadores que encajan en la esencia histórica del club. Se apoya en Fredi Lobeiras, su mano derecha.

Abelardo, leyenda y líder

El gijonés es claramente el nombre más importante del 2022 desde el punto de vista deportivo. Leyenda del club, regresó a la entidad para rescatar al Sporting del descenso a Segunda B, tras los despidos de Gallego y Martí. Logró parar la caída, con la victoria al Girona. Firmado por Javier Fernández, con quien tenía una relación muy estrecha, se ha mantenido como entrenador con el cambio de accionistas. Esta campaña ha logrado que el Sporting sea un equipo compacto y competitivo y ha tirado de la cantera (Queipo, Diego Sánchez, Nacho Martín…). Los resultados son grises: falta pegada y el equipo ha vuelto a caer en el derbi. En Copa sí ha conseguido avanzar dos rondas y ahora se enfrenta al Rayo.