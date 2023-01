Bakkali y Barreiro ganan con autoridad: crónica de la San Silvestre de Gijón

No hubo sorpresas. Los favoritos Moha Bakkali (Real Sociedad) e Isabel Barreiro (Valencia Atletismo) se impusieron en la 53 edición de la Total Energies San Silvestre de Gijón que superó los 7.000 participantes volviendo a cifras anteriores a la pandemia sobre un recorrido de 6 kilómetros por las calles de la zona centro de la ciudad.

Bakkali, que en principio no iba a participar en la carrera gijonesa pero si en la de Oviedo al final decidió buscar el doblete como logró en la edición del 2021 y tras ganar con autoridad en la primera puso rápidamente rumbo a Oviedo para intentarlo en la de la capital

Para Bakkali, que completó los seis kilómetros de recorrido en 18.24 minutos, es su cuarta victoria en esta prueba y tras él se clasificaron Ciro Canseco (Fisio&Fisio) que entró a 29 segundos del ganador e Ibarhim Morala (Gijón Atletismo) cuatro segundos después del segundo clasificado. "Las victorias nunca son cómodas en el kilómetro dos metí una marcha más y me separé así que el único objetivo era aguantar delante y llega a la meta" manifestó Bakkali nada más traspasar la línea de meta. Para él "el ambiente espectacular, creo que este año superó con creces al pasado, se me han puesto los pelos de punta al ver tanta gente en el recorrido"

Mucho más contundente fue aun la victoria de Isabel Barreiro que no solo se impuso con autoridad entre las mujeres sino que finalizó en la octava posición de la clasificación general con un tiempo de 19:26 minutos casi dos menos que la segunda clasificada, Maria Piñera con Laura González en tercera posición.

"No estando Bea Álvarez, no hay la exigencia que hay al correr con ella. Salí a correr rápido y a mi me costó ganar tanto como otros años" reconoció la gijonesa que cierra un gran año deportivo ya que fue la ganadora del cross de Zornotza, uno de los más importantes de los que se celebran en España lo que le valió debutar en la selección española absoluta.

Isabel señaló que "este año fue importante pero esta cita no me la pierdo nunca porque es poder correr en mi ciudad, algo que no tengo muchas oportunidades de hacer, es una carrera especial siempre hay mucho ambiente y me presa mucho correr aquí".