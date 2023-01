Emilio Cañedo, técnico del Avilés: "El problema fuera de casa es más cuestión de cabeza que de preparación"

Emilio Cañedo (Oviedo, 31 de diciembre de 1972) ya tiene su cabeza puesta en la segunda parte de la temporada al frente del Real Avilés. Tras terminar el año quinto, en puestos de play-off, los blanquiazules afrontan el mercado de fichajes con la idea de terminar la campaña al menos tan bien como está yendo hasta ahora. El gran deseo para el 2023 está claro: "mejorar el rendimiento fuera de casa".

–¿Qué balance hace de esta primera mitad de la temporada?

–El balance es positivo, porque al final hemos acabado el año en play-off. Sí que es verdad que es mejorable. Necesitamos más regularidad fuera, que es lo que nos está lastrando, y seguir con la misma dinámica en casa. Queremos conseguir una media inglesa de dos puntos y pico por partido, eso determinará si nos podemos meter en la zona alta o no. Eso sí, hay que saber de dónde venimos y a dónde vamos, para avanzar con pasos seguros.

–¿Ha aprovechado el parón navideño para pensar nuevas estrategias?

–He aprovechado el tiempo, claro. Vengo con ideas renovadas.

–Habla mucho del problema de los partidos fuera de casa. ¿Qué les pasa?

–Si lo supiera no nos pasaría (se ríe). Nos falta mentalizarnos, ser ambiciosos y tener las cosas claras. Sabemos que puntuar fuera de casa es complicado en todas las categorías, al Oviedo y al Sporting también les pasa. Tenemos que ser un poco más ambiciosos y solventes fuera de casa, debemos ser competitivos. Para mí el momento que estamos viviendo fuera de casa es cuestión más de cabeza que de preparación. Queremos ganar en todos los sitios, es un tema de mentalizarnos, unirnos, hacer grupo y cumplir con las expectativas.

–¿Cómo de importante fue llegar al parón de Navidad en puestos de play-off?

–Fue muy importante por todo: por el prestigio que tiene el Langreo como club, por ganar el último partido en casa y porque nos focaliza en conservar esos puestos, que nos pueden dar opción a premio. Nos sirve para dar la mejor lectura posible, haciéndolo relativamente mal fuera de casa hemos conseguido terminar el año ahí arriba. El hecho de poder mejorar esa situación y vivir todavía en play-off nos hace pensar que podemos tener opciones de premio.

–¿Qué podemos esperar del Avilés en lo que resta de temporada?

–Más o menos lo mismo que hasta ahora. Queremos ser un equipo reconocible, sacar resultados positivos en casa y fuera y ser más regulares para dentro de unos meses seguir en los puestos en los que estamos.

–¿No ascender se podría considerar un fracaso?

–Nosotros tenemos que ir partido a partido. Hay que saber de dónde venimos, dar pasos seguros. Nos encantaría estar todo el año en los puestos de arriba, no renunciamos a nada, pero hay que ser conscientes de la dificultad que tiene. Lo primero es asentar al equipo en la categoría, ser un club reconocible y serio, ir paso a paso. No renunciamos a un posible ascenso, pero no podemos volvernos locos.

–Ahora mismo hay dos fichas libres. ¿Qué perfil de jugador le gustaría fichar?

–Tenemos que cubrir el lateral izquierdo tras la marcha de Joao Bravo. Buscamos jugadores verticales, que se adapten a la estructura del equipo y que miren hacia delante.

–¿En ataque veremos novedades?

–En ataque también se va a buscar. Nos faltan futbolistas que jueguen por fuera, por lo que estamos rastreando ese perfil de jugador. El equipo está compensando en muchas posiciones, pero echo en falta recursos por fuera.

–A la hora de hacer incorporaciones, ¿es un trabajo en equipo o depende en exclusiva del director deportivo?

–El trabajo es en común entre todas las partes. Astu (el director deportivo) conoce cuál es el modelo de juego que quiero y entre los dos buscamos futbolistas que se adapten a él.

–¿Tienen nombres claros?

–La lista de candidatos es grande, hay muchos futbolistas interesantes. Lo bueno es que el Avilés está cogiendo el prestigio de antaño y que el público vuelve al campo y es exigente. La afición está acostumbrada a ver a grandes equipos en el Suárez Puerta y nos piden mucho. Esas cosas abren las puertas a que el club sea apetitoso para que la gente quiera venir aquí.