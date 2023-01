Aunque ayer ya se estrenó en el empate del Real Avilés ante el Zamora (1-1), hoy tuvo la puesta de largo de Iván Serrano como nuevo jugador avilesino. Con una sonrisa de oreja a oreja, prueba de la ilusión que le hacía regresar a su ciudad natal, el lateral izquierdo ya luce el número 11 del conjunto blanquiazul.

Su fichaje por el Avilés. "Desde el primer momento que me lo comentó mi representante le dije que me hacia ilusión volver. Siempre lo había pensado, quería jugar en Avilés. Cuando era pequeño jugaba en El Quirinal, pero siempre solíamos venir yo y mis amigos al Suárez Puerta. Recuerdo que la ciudad se paraba por el fútbol. En el momento que me lo digeron me entraron ganas de intentarlo, estoy super ilusionado."

Pasar de Primera RFEF a Segunda RFEF. "Bajo una categoría, pero porque quiero ganar más protagonismo. Además, vuelvo a casa, con toda la ilusión para conseguir el ascenso. Espero aportar mi granito de arena, ya sea como titular o desde los entrenos y apoyando a mis compañeros".

El ascenso. "Sería algo increible. Lo he hablado con mis amigos y sería espectacular, ojalá conseguirlo".

Su estado físico. "Vengo con ciertas molestias, pero el físico es algo con lo que nunca he tenido problemas. Me considero un lateral ofensivo, al que le encanta el ida y vuelta, y para eso mi físico siempre me ha ayudado".

Emilio Cañedo. "Me ha dicho que esté tranquilo, que no intente hacer más cosas de la cuenta y que sea profundo en ataque. Que sea yo, en esencia. Me conoce de nuestro paso por la cantera del Oviedo".

Qué se puede esperar de Serrano. "Aún faltan cosas por ver. Me gusta recibir atrás, salir con la primera arrancada... Aún quedan sorpresas".

Como veía el proyecto desde fuera. "Aunque estés fuera siempre estás pendiente. Tenía ilusión de ver como el club crece y se iba recuperando. Han conseguido el ascenso a Segunda RFEF, han mantenido la categoría el año pasado y ahora vamos a intentar llegar a más".