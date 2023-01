Alonso Meana, tras su salida del Alimerka Oviedo Baloncesto: "Estoy seguro de que el OCB va a ganar partidos y se va a salvar"

La salida de Alonso Meana (Gijón, 2000) del Alimerka Oviedo Baloncesto ha sorprendido al entorno del club carbayón en este inicio de 2023. El escaso protagonismo que estaba teniendo el jugador asturiano esta temporada ha pesado en la decisión de apostar por una nueva aventura en el Baloncesto Talavera, en LEB Plata, donde disputó 29 minutos en su debut el pasado sábado. Para Meana se trata más de un hasta luego que de un adiós. El base quiere seguir creciendo y después volver a la que considera su casa.

–¿Cómo se ha desarrollado todo para que terminara saliendo del Oviedo Baloncesto?

–Talavera es un equipo que llevaba bastante tiempo detrás de mí. Tengo relación con el entrenador, Ricardo Úriz, jugué contra él, entrené con él un verano y él tenía interés en que fuese para allá; yo tenía contrato con el Oviedo, pero siguieron detrás y al ver que no le estaba aportando lo que quería al Oviedo tomé la decisión de unirme al proyecto del Talavera.

–¿Qué ha pesado más para que tomara la decisión?

–Sobre todo, el interés y la confianza que mostraron tanto el entrenador como el director deportivo, Guillermo Rejón, que también hizo el esfuerzo de venir a verme y hablar conmigo. El proyecto me llamó mucho la atención y tomé la decisión.

–¿Tiene este año y otro más de contrato?

–Sí, la idea es estar en el proyecto este año y el siguiente, hay opción a un segundo año.

–¿Qué le ha pasado esta temporada en el Oviedo para acabar tomando esta decisión? ¿Ha sido la falta de minutos?

–Al final tener minutos depende de muchos factores. Más que eso ha sido, sobre todo, no poder aportar el valor que yo creía que podía aportar para poder también disfrutar jugando.

–Esta siendo una temporada complicada para el Alimerka Oviedo. ¿A qué se debe?

–Siempre es complicado a nivel de equipo cuando las victorias no llegan. En mi caso, sintiendo al Oviedo como lo siento hacía que lo sufriera aún más, sobre todo por la impotencia de no poder aportar ese valor del que hablaba.

–¿Qué es lo que ha pasado?

–Principalmente que ha habido un cambio grande dentro de todas las estructuras del primer equipo, no solo de entrenador, también de fisioterapeuta, preparador físico, jugadores, segundo entrenador, y todo eso lleva un tiempo de adaptación; si a eso le sumas las lesiones del inicio de la temporada se hace todo muy complicado, coges una dinámica negativa y cuesta ganar partidos y enganchar una racha positiva. Pero estoy seguro de que lo van a conseguir, está siendo difícil pero se van a sacar victorias y se van a salvar. Estoy seguro.

–¿Verá los partidos?

–Todos los que pueda. El otro día ante Gipuzkoa coincidió con mi primer partido en Talavera, pero después me puse a verlo un poco, no se pudo ganar pero a ver si se saca el de Castelló.

–¿Qué le gustaría conseguir en esta etapa en Talavera?

–Primero que el club salve la categoría, empezar a ganar partidos y luego mejorar mi juego y disfrutar.

–¿Qué aspectos considera que tiene que mejorar?

–Tengo la oportunidad de desarrollar mi juego con balón, el pick and roll, tener más importancia. Por la calidad de los compañeros que he tenido en Oviedo siempre tuve otro rol.

–¿Cuánto tiempo llevaba en el Oviedo Baloncesto?

–Llegué con 13 años, desde segundo año de infantil hasta ahora, salvo los meses que estuve en Estados Unidos.

–Toda una vida.

–Es donde crecí.

–¿Qué momentos se le pasan ahora por la cabeza de todo ese tiempo?

–Muchos. Me acuerdo de mi primer entrenamiento en Pumarín con el primer equipo, cuando aún era cadete, que me llevó Enrique Urrutia. Tenía tantas ganas que me dio un bajón de azúcar y tuvieron que darme un Coca-Cola para que me recuperara. Son muchas temporadas, tanto en formación como en el primer equipo, con momentos malos y otros muy buenos. Me acuerdo de mi primera canasta en Marín, del partido contra el Barça B que nos valió para clasificarnos para la Copa Princesa, el partido contra Palma, que salí de inicio y logramos remontarlo, la remontada en Almansa... también perder los play-off contra Ourense y Coruña, que a pesar de todo lo recuerdo con ilusión por jugar partidos tan importantes.

–¿Con qué entrenador se queda de los que ha tenido en el OCB?

–Son muchos, en formación Enrique Urrutia y Reme (Pablo Rodríguez), que fueron con los que más tiempo pasé. Carles Marco me hizo debutar y con Javi Rodríguez tuve muy buena relación, me traía desde Gijón a entrenar, lo admiraba mucho como jugador y quizás sea al que más cariño le tengo. Con Natxo Lezkano también aprendí mucho, Jorge Álvarez me ayudó un montón, también me acuerdo de Jandrín (Alejandro González).

–¿Se ve volviendo a Oviedo?

–Sí, por supuesto, me encantaría. No es una despedida, ahora no es el momento y creo que lo mejor es separar los caminos un tiempo y, siempre que pueda, seguir los partidos desde la grada como una aficionado más.