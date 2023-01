Lucho Valera, entrenador del Praviano: "Esperamos estar peleando por la promoción hasta las últimas jornadas"

El Praviano es uno de los equipos que atraviesa por un mejor estado de forma en estos momentos en la Tercera RFEF. El equipo que entrena Lucho Valera encadena tres victorias seguidas y se ha colocado sexto, a un punto del Llanera, que es quinto, último puesto que clasifica para disputar la promoción de ascenso a Segunda RFEF. Acabar entre esos cinco primeros puestos es para el Praviano más una ilusión que un objetivo.

–Están en un gran momento.

–Ahora sí. Antes de estas tres victorias veníamos de seis jornadas en las que solo habíamos sumado un punto, ahora hemos sumado tres victorias y también habíamos empezado bien, con cinco victorias en los siete primeros partidos.

–¿Esperaba estar tan arriba a estas alturas?

–En esta competición ganas dos partidos y te metes arriba y los pierdes y te vas para abajo.

–¿Se han marcado como objetivo jugar la promoción?

–Hay ilusión porque el año pasado estábamos haciendo muy buen año y al final se nos acabó la gasolina. Esta temporada hemos mejorado un poco al equipo y lo lógico es intentar mejorar. Si quedas séptimo mejoras y al final estás muy cerca de la promoción. Nadie en el club nos lo pide pero al equipo le gustaría.

–¿En el equipo piensan que lo pueden conseguir?

–Nos encantaría, pero va a depender mucho de cómo lleguemos a las últimas jornadas, muchos equipos tienen plantillas de dieciocho jugadores, con once o doce que son de un nivel más alto, y cuando falta alguno se nota. Nosotros, por suerte, creo que tenemos una plantilla más larga y esperamos llegar con opciones al final.

–En su plantilla tiene gente muy joven. ¿Eso se nota?

–En realidad lo que tenemos es una mezcla que me parece muy buena. Tenemos a chicos como Oriol, que el año pasado estuvo jugando en la liga de División de Honor juvenil, o a Lucas, que estaba en el filial; pero también a jugadores muy veteranos como Raúl Paulino, que lleva mucho tiempo, o José Luis, gente con un montón de experiencia; luego también tenemos gente intermedia, como Zapico e Ito, que vienen de hacer una buena temporada. En mi opinión es una mezcla muy buena de varias generaciones.

–El Praviano es un club que se suele fijar en jugadores jóvenes que no tienen sitio en otros clubes. ¿Es así?

–Sí. En este mercado de invierno nos surgió la oportunidad de Bless, un jugador nigeriano que pertenece al Oviedo, chicos que tienen en Fundoma de una academia con la que tienen un acuerdo en Nigeria y a los que les viene bien en su primer año sénior formarse en Tercera y coger experiencia y en un futuro integrarse en el Vetusta e ir promocionando. Son buenos futbolistas, chicos de escuela, que técnicamente están bien, físicamente no es un secreto y les falta adaptarse al fútbol europeo.

–¿Cómo le gusta que juegue el Praviano?

–Me adapto y, sobre todo, me gusta ganar. En nuestro caso nos condiciona el campo. En Santa Catalina lo más práctico es hacer fútbol directo, el campo no te permite mucha elaboración, es más bien un fútbol de ida y vuelta. Ahora mismo es lo que hay que hacer. Tenemos puntas como Longo, delanteros fuertes, y centrales rápidos, que pueden defender lejos de la portería.

–¿Cuáles es para usted el máximo candidato al ascenso?

–Si tuviese que apostar, el campeón para mí creo que será el Sporting B, es el principal favorito. El Covadonga es de los equipos que más me han gustado de los que me he enfrentado, tienen una forma de jugar muy marcada por el entrenador, dinámica y combinativa. A nivel de juego, el que más me gustó fue el Covadonga.