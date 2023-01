Ricardo Bango resucita al Tuilla desde el banquillo

El 10 de noviembre fue el momento del cambio en el Tuilla. En los primeros diez encuentros del año los dinamiteros sumaban siete derrotas y solo cosechaban siete puntos, lo que motivó al club a realizar un cambio en su banquillo. Aitor Tornavaca abandonó el puesto de entrenador y llegó Ricardo Bango al rescate. El Tuilla apostó por un viejo conocido y los resultados no pueden estar siendo mejores. Los arlequinados marchan décimosegundos y ya tienen seis puntos de colchón respecto al descenso.

"El equipo está muy bien, desde el primer día la actitud de los jugadores está siendo excelente", confiesa Bango, que cree que esa motivación está siendo una de las claves del resurgir del Tuilla. "Gracias a ese desempeño hemos podido crear un equipo con mucho rigor defensivo, aunque siempre intentamos crear peligro al rival, no nos escondemos", señala.

El desembarco del entrenador gijonés no se pudo dar antes por motivos laborales. "Hace unos meses estaba hasta arriba en el aspecto laboral, pero ahora coincidió bien", reconoce el técnico, que no pudo ver el trabajo del Tornavaca con los arlequinados. "Yo me he centrado en observar al equipo en los entrenamientos, y a partir de ahí tomé mis decisiones", indica Bango, que se muestra encantado por el esfuerzo que están realizando sus jugadores.

"Quise que el equipo pudiese defender mejor, y a partir de ahí generar situaciones de peligro", explica el entrenador, que destaca la importancia que tiene para él contar con la aprobación de sus pupilos para que así sus estrategias funcionen. Eso sí, a pesar de querer empezar el proyecto por la defensa, no quiere se esas sean las bases de su equipo. "Todo depende del rival. Aparte de los goles que hemos hecho, hemos tenido bastantes tiros al palo y generamos muchas situaciones arriba. Contra L’Entregu, por ejemplo, tuvimos varias ocasiones", analiza el técnico, que, como hizo en Mareo ante el Sporting B, intenta adaptarse a cada rival para no sufrir.

Gran parte del buen momento que está atravesando ahora el Tuilla es culpa de Cris Acerete, máximo goleador de la Liga con once tantos. "Es un jugador muy importante, a la hora de finalizar, tiene un talento especial", destaca Bango, que ha decidido colocar al punta gijonés en posiciones más centradas, para así aprovechar su olfato de gol. "Cuánto más cerca del área esté, mejor. Además, se asocia muy buen con Jandro, que siempre lo encuentra entre líneas o con sus peinadas. Es una asociación que está funcionando muy bien", afirma el entrenador sobre los dos pilares del Tuilla.

Ahora, gracias a los buenos resultados que está cosechando, el objetivo de Bango está claro. "Quiero acabar con esta situación que se ha viciado durante meses. Los jugadores se están limpiando la cabeza", asegura el gijonés, que confiesa que él no habla de la clasificación con sus futbolistas, a los que ve cada vez más contentos. "Queremos seguir dar dando saltitos de calidad para que, a ver si en un mes, podemos estar en una zona más tranquila", sentencia.