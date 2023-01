Rubén Menéndez ve la luz tras su grave lesión: El lateral del Unión Financiera Balonmano Base Oviedo ya se entrena tras superar una rotura del cruzado de la rodilla izquierda

Al lateral del Unión Financiera Base Oviedo Rubén Menéndez le ha tocado perderse algunos de los mejores momentos del club en el que ha estado toda su vida. La pasada temporada, cuando el equipo se iba a jugar en su campo el histórico ascenso a División de Honor Plata, se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y tuvo que vivir desde la grada algo por lo que tanto tiempo había luchado. Un traspié que se sumaba al que sufrió un año antes, cuando su equipo se jugaba a domicilio el ascenso y él no pudo viajar con sus compañeros al dar positivo por covid en uno de los test obligatorios. Han pasado nueve meses desde el 31 de marzo en el que se esfumó por segunda vez el sueño de jugar la fase de ascenso y ya empieza a ver la luz al final del túnel.

"El día es el 28 de enero, cuando vuelve la Liga y yo ya llevaré dos o tres semanas de entrenamiento", dice sobre la fecha en el que espera debutar en la segunda categoría del balonmano español. Será en el partido que les enfrentará al Zarautz, un duelo importante en la pelea del equipo por asegurarse la permanencia.

Rubén Menéndez compatibiliza el balonmano con su trabajo como fisioterapeuta, por lo que sabe bien lo que es esta lesión y lo prudente que hay que ser para regresar al deporte de élite. "Todavía me noto con miedo, las fintas no las hago tan explosivas, voy poco a poco cogiendo confianza", explica. Eso sí, la rodilla no se le hincha y tiene a su favor "las ganas". "No hay termómetro que lo pueda medir: desde que me lesioné no hay día que no piense en jugar en Vallobín, en sentir ese nerviosismo de salir a la cancha, además, todavía no he debutado en División de Honor Plata, llevo desde los 7 años en el club, no se pueden tener más ganas", reconoce.

Como fisioterapeuta, Rubén Menéndez trabaja en la Asociación Parkinson, ayudando a gente que padece esta dolencia, entre los que están algunos de los que más pendientes están de su regreso. "Todos me preguntan por el balonmano, es un placer trabajar en un sitio así, tenemos pacientes que están bien y a otros a los que hay que ayudar a caminar, pero todos me animan", explica. En el trabajo, en el equipo y en casa, todos saben que hay un día, el 28 de enero, marcado en rojo en el calendario de Rubén: "Siempre lo dije, el Base Oviedo es el equipo de mi vida y jugaré aquí hasta que el cuerpo aguante".