Iván Serrano: "Tenía equipos interesados, pero si salía del Linares solo quería ir al Avilés"

Iván Serrano (Avilés, 2001) no puede ocultar su sonrisa. De primeras deja clara la ilusión que le hace regresar a su ciudad, Avilés, y la expresión y alegría de sus gestos le delatan. Prueba de ello es que en su presentación como nuevo jugador blanquiazul ya tenía dos carnés de socios, para que su familia pueda estar presente en su estreno en el Suárez Puerta. El objetivo del lateral izquierdo durante estos meses está claro: ascender con el Avilés.

–¿Cómo fue decirles a sus amigos que volvía a Avilés?

–Al principio se lo dije a dos contados. Hasta que salió la noticia en los medios de comunicación prefería mantener silencio, para darles la sorpresa. Cuando se publicó mi rescisión de contrato con el Burgos me insistieron mucho, pero yo intentaba darles largas. Al primero que se lo conté fue a un amigo que estudia en León, que me quedé un día en su piso al volver de Linares y aproveché para decírselo. De primeras le extrañó, pero cuando vio la ilusión que me hacía se alegró un montón.

–Este domingo podrán verle en directo vestido de blanquiazul.

–Algunos ya me están diciendo que quieren ir a verme. Espero que estén tranquilos, pero me hace mucha ilusión poder verlos en el campo.

–Además, cada vez hay más ambiente en el Suárez Puerta.

–Me han dicho que cada vez está habiendo mejor ambiente. Cuanta más gente venga, mejor, tanto para el club como para la ciudad. Además, a nosotros nos motiva más. Ya tengo ganas de vivirlo desde dentro.

–Sus padres estarán encantados de volver a tenerle cerca.

–A ellos se lo dije cuando ya tenía la decisión tomada. No quería que me influyese mucho a la hora de elegir para así pensarme bien las cosas. El 28 de diciembre les llamé y les dije lo que había decidido. Mi madre se extrañaba, y después de darles toda la explicación, les hice la broma de que era una inocentada. Después de que me riñesen, ya les conté que todo era verdad. Están encantados.

–Están casi tan ilusionados como usted.

–Ellos están muy ilusionados, cómo no, pero al que más le ha gustado mi decisión es a mi hermano pequeño. Él sí que está deseando verme jugar. Llevo ya muchos años fuera, por lo que mis padres ya están acostumbrados a tenerme lejos.

–¿Qué tal están siendo sus primeros días por Avilés?

–No me han dejado parar. Como eran los últimos días de fiestas, entre quedar con amigos que estudian fuera, el trabajo con el club, los mensajes en redes sociales… Además, se juntó con mi cumpleaños, así que se puede imaginar la locura. También tuve que hacer la mudanza, que fue un caos. Pero bueno, ahora por lo menos ya tengo mi habitación lista (bromea). Todo se está tranquilizando.

–¿Qué cree que puede aportar al equipo?

–Quiero ayudar en todo lo que necesite el equipo. Si tiene que ser como titular, mejor, pero quiero aportar siempre, aunque sea desde el banquillo. Soy un lateral ofensivo, que me gusta ir al ataque. Creo que tengo ese desparpajo, salgo con conducciones e intentó ayudar al equipo en la salida de balón. Incluso me puedo adaptar al puesto de extremo si hace falta.

–¿Cómo surgió la negociación con el Avilés?

–Todo empezó hace un mes. El club se puso en contacto con mi agente y, cuando me avisó, le dije que era una posibilidad que me hacía mucha ilusión. Tenía equipos de Primera RFEF interesados en mí, pero le dije que si salía solo quería ir al Avilés. En el Linares estaba contento, pero venir aquí era importante.

–Su llegada ha generado mucha ilusión. ¿Siente esa presión?

–No creo que haya presión. Astu ya me ha dicho durante los últimos días que estuviese tranquilo y que disfrutase de la experiencia. No siento esa presión. Juego porque me gusta y porque sé que me lo voy a pasar bien. Sé que los resultados van a acabar llegando, en ese sentido no creo que haya ninguna presión.

–Si consiguen el objetivo del ascenso, ¿cómo lo celebraría?

–Eso todavía no lo hemos hablado. Ojalá venga, sería espectacular. No se preocupe, que el problema se soluciona rápido.

–¿Se le ha quedado alguna espina clavada de su paso por Burgos?

–Lo único que me quedó por hacer fue debutar con el primer equipo en Segunda División. Tengo un gran recuerdo de mi paso por Burgos. En Copa del Rey pude jugar en La Romareda, que fue una experiencia superbonita. Lo único que se me quedó en el tintero fue debutar en el fútbol profesional.