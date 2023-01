Emilio Cañedo, Javi Vázquez y Manel Menéndez, entrenadores de Avilés, Langreo y Marino, pasaron por rueda de prensa para analizar los encuentros que tienen por delante sus equipos este fin de semana.

Emilio Cañedo, entrenador del Avilés

Isi Ros. "Hemos hablado con todos, no solo con Is. No queremos que se vuelvan a repetir ese tipo de situaciones".

Fichajes. "Por ahora lo llevamos con tranquilidad. La plantilla es competitiva. Realmente con las salidas que hay lo que tenemos que hacer es acertar en las llegadas, para que sean futbolistas competitivos".

Llegadas más urgentes. "Los extremos son las zonas más urgentes de reforzar"

Parte de lesiones. "Todos los futbolistas que tengo en plantilla están disponibles, excepto Isi que está sancionado".

Ganar al Guijuelo. "Sería un paso importante, muy importante. Es un partido clave, nos vamos a medir a un equipo en buena dinámica y con muy buenos números. Sabemos el potencial que podemos desarrollar".

Guijuelo, la sorpresa de grupo. "No me están sorprendiendo nada a pesar de ser recientemente ascendido. Las plantillas cambian mucho en está categoría, ellos tienen un equipo muy competitivo, consagrado, y no creo que sea ninguna sorpresa".

Los puntos fuertes del rival. "Defensivamente es un equipo muy solidario, es complicado de hacerles gol. A nivel ofensivo tienen futbolistas de muchísima calidad y determinantes".

La titularidad de Iván Serrano. "Tiene las mismas opciones que el resto de la plantilla".

Javi Vázquez, entrenador del Langreo

La semana de trabajo. "Cuando entrenas después de una victoria siempre hay nuevas emociones. Lo más interesante es que el equipo sigue viniendo a trabajar con todas las ganas. Las victorias te permiten trabajar con un ambiente distinto, pero no ha habido un cambio enorme. Los chicos creen en lo que estamos haciendo, pero se agradece entrenar post victoria".

Las lesiones. "Alain todavía no sabemos si va a llegar. Estamos recuperando a algunos jugadores, pero no hay ningún miedo a tener una plantilla corta. Recuperamos a jugadores importantes que nos va ayudar a tener más opciones de ganar. Cuantos más seamos mejor, así tenemos más recursos para ganar al Valladolid B".

El Valladolid B. "Vienen de un partido complicado en O Couto, donde no tuvieron el mejor contexto posible. Seguramente tengan ganas de reivindicarse en su campo, es un equipo muy dinámico. Va a ser una piedra de toque muy importante para nosotros. Todos los partidos son muy difíciles y este será un reto para todos, vamos con ganas y con opciones de sacar algo positivo".

Las claves del rival. "Hemos trabajado sabiendo cuál es el potencial y las fortalezas del Valladolid B. Son verticales y tienen muchos recursos ofensivos. Sabemos de la dificultad que tienen, pero a nivel defensivo estamos compitiendo muy bien. Tenemos trabajadas varias cosas y esperamos que puedan funcionar".

Manel Menéndez, entrenador de Marino

El partido del fin de semana. "El domingo tenemos un partido bastante difícil contra el Compostela que será el último partido de la primera vuelta. Son uno de los equipos que en mejor estado de forma está de la categoría. Viene de ganar siete encuentros y empatar dos. Por las estadísticas nos vamos a enfrentar a un gran equipo y con un nivel de forma envidiable".

Reacción a la última derrota. "Veníamos de ganar el último partido en casa, aunque el otro día fue un palo perder contra el Oviedo B. Hemos recuperado la confianza que necesitábamos para este partido. Ahora volvemos a estar cerca de los puestos de descenso, pero no impiden que el equipo esté haciendo las cosas bien, por lo que haremos todo lo posible para contrarrestar al Compostela".

Análisis del rival. "Son el equipo con más goles a favor y el segundo que menos encaja. Individualmente tiene a jugadores importantes como Darío, el delantero, que lo está haciendo muy bien. Además, cuentan con gente con experiencia en la categoría. Aunque al principio los resultados no llegaban, a partir del cuarto partido han ido hacia arriba. Nosotros en casa tenemos que hacernos fuertes para acabar bien la primera vuelta, con 25 puntos".