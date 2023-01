Un delantero de Luarca que triunfa en Polonia: Davo la rompe

Antonio David Álvarez Rey, "Davo", tiene 28 años, mucho fútbol detrás y más todavía por delante. Sus comienzos fueron en casa, en Luarca, luego pasó por las canteras del Avilés y del Oviedo; por el Zamora y el Langreo, dos clubes decisivos en su trayectoria; por el Ibiza, que le permitió jugar en Segunda División; y ahora está dando mucho que hablar en la Primera División polaca, siendo en estos momentos su máximo goleador, con nueve tantos, y uno de los futbolistas más importantes del Wisla Plock, que ocupa el quinto puesto de la clasificación, a un punto del tercero y a cuatro del segundo.

Davo está en estos momentos concentrado con su equipo en la ciudad turca de Belek, donde se entrenan durante el parón invernal que para ellos durará hasta el 29 de enero. "Los equipos polacos suelen venir a Turquía, en Polonia se congelan los campos", explica el delantero en conversación telefónica con LA NUEVA ESPAÑA. Allí se preparan para intentar completar la mejor temporada de este equipo situado en la ciudad de Plock, en la zona central de Polonia. "Estamos mejor de lo que se esperaba, la mejor clasificación de siempre de este equipo fue un cuarto puesto y todo lo que sea superar esa marcar sería algo muy bueno", explica el futbolista.

Poco le ha importado a Davo tener que cambiar de costumbres y, sobre todo, de clima, pasando en unos meses de vivir en Ibiza a hacerlo en una fría y seca ciudad del centro de Europa. Sus objetivos, sus sueños, son futbolísticos y en ese sentido la decisión se está demostrando más que acertada. "Tardé poco en firmar en Polonia porque quería irme a un equipo en el que fuera importante, y aquí me lo aseguraron, evidentemente también es importante el dinero, pero para mí sobre todo lo era jugar y que llevaran tiempo siguiéndome", añade.

La posición más común para Davo es la de extremo izquierdo, aunque ahora está jugando más por el centro, detrás del punta: "En el club no se esperaban que me adaptara tan bien a la Liga, es una competición muy física, de cara al gol estoy acertado esta temporada". Una Liga que Davo considera que está algo "infravalorada". "Aquí el nivel del fútbol es alto, la gente lo infravalora un poco, el Lech Poznań le ganó bien un partido al Villarreal, además están fichando a muchos jugadores españoles. El nivel ya es alto y creo que seguirá subiendo", añade.

La decisión de irse a Polonia llegó en su caso después de haber alcanzado un objetivo importante en su carrera, como fue jugar en Segunda División. Tras una trayectoria siempre en equipos de Segunda B y Tercera, logró ascender a Segunda con el Ibiza y renovar para jugar en el club isleño en la Liga de Fútbol Profesional. Pero, aunque tuvo minutos, no fueron todos los que le hubiera gustado y pensaba que merecía: "Mi primer año en el Ibiza lo jugué todo y en el segundo tuve la sensación de que hiciera lo que hiciera en el campo, no iba a entrar en el once y eso me mataba". El equipo hizo una buena temporada, salvó rápido la categoría, pero a Davo el año le resultó "regularcillo" y decidió atreverse con algo nuevo.

Davo nació en Orense, vivió unos años en Tenerife y a los 8 años se fue a Luarca, donde residió desde entonces. "Soy de Luarca", aclara. Del equipo de su localidad se fue al Avilés y de ahí, el último año de juvenil, al Real Oviedo. Cuando pasó al Vetusta, fue cedido al Langreo, pasó por el Caudal con Pablo Lago, luego se fue al Zamora, volvió al Oviedo, tuvo una mala experiencia en el Rápido de Bouzas y en el Cerceda, "un año para olvidar", explica, y después volvió al Zamora, club del que dice que, como en el caso del Langreo, "serán mi casa siempre". "El Zamora fue decisivo para relanzar mi carrera y el Langreo es mi otra casa, ahí fue donde despunté, solo puedo darle las gracias al Langreo", insiste.

Pasos importantes para después poder cumplir sueños como el de jugar en Segunda. El siguiente objetivo apunta todavía más alto. El jugador tiene contrato para la próxima temporada en el Wisla Plock y, tal y como están ahora mismo en la clasificación, podrían quedar segundos o terceros y clasificarse para disputar la Conference League: "Jugar en Europa es otra meta que quiero cumplir". Y, hasta ahora, todo lo que se ha propuesto lo ha conseguido.