Tras el episodio racista vivido este domingo en el Suárez Puerta, en el que varios aficionados insultaron al guardameta del Guijuelo Johan Snick Guzmán, el Avilés quiso condenar los hechos acaecidos. Además, desde el club han pedido disculpas por el incidente y han mostrado su colaboración para identificar a los responsables de los actos.

En el minuto 71, con el Guijuelo por delante en el marcador, el portero rival empezó a sufrir insultos por partes de algunos seguidores, que le echaban la culpa por perder tiempo. Desde la megafonía avisaron de que si seguían esos comportamientos el partido sería suspendido.

Aquí el comunidado íntegro:

"Desde el Real Avilés Industrial CF queremos condenar enérgicamente los insultos racistas proferidos, en el minuto 71 de partido, hacia el guardameta del Club Deportivo Guijuelo, Johan Snick Guzmán, al cual queremos pedirle disculpas por este intolerable episodio. Desde el Club no vamos a tolerar ningún tipo de acción con signos de violencia, racismo, xenofobia o cualquier acción despectiva. No debemos de olvidar que el deporte está para unir y que el respeto es un valor innegociable en el deporte y en la vida, por lo que no estamos dispuestos a que esta acción quede impune. Nos ponemos a disposición de las autoridades para identificar a los responsables ya que no estamos dispuestos a que ningún individuo se escude en los colores blanquiazules para verter este tipo de insultos. Tolerancia cero."