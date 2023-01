Crónica y reacción del entrenador: El Langreo frena su reacción ante el filial del Valladolid

El Langreo volvió a caer derrotado y perdió una nueva oportunidad de acercarse a la zona de salvación tras la victoria cosechada la pasada jornada. El Langreo se vio superado de principio a fin ante un Valladolid Promesas que inauguró el marcador a la media hora. Ya en la segunda parte, Pozo amplió distancias antes de que Samba estableciese el insuficiente 2-1 para los de Javi Vázquez en su única oportunidad tras la reanudación. En la primera mitad, el Real Valladolid se mostró más ambicioso y más incisivo, y dominó gozando de más ocasiones de peligro. Por su parte, el Langreo saltó al terreno de juego muy nervioso y las pérdidas de balón se sucedieron unas tras otras, lo que provocó la falta de llegadas al área de Aceves, con escasos remates buscando portería. El conjunto de Baptista era dueño y señor del partido y lo demostraba en cada jugada de ataque. La primera llegada del Langreo no fue hasta pasado el primer cuarto de hora de juego, en un centro lateral de Poveda que remataba de tacón Arzalluz totalmente solo.

Tras el paso por vestuarios, la tónica siguió siendo la misma. El Valladolid comenzó teniendo más ocasiones y eso les sirvió para ampliar la ventaja de la primera mitad. La primera del Langreo no llegó hasta el minuto 70 y supuso el 2-1. En un saque de esquina desde la izquierda, Samba anotaba el primero para el Langreo tras cazar un rechace en el área. Pero lejos de avivar los ánimos de un Langreo que se había metido en el partido con muy poco, el Valladolid no se durmió y tuvo más ocasiones.

Una derrota que frena a un Langreo que necesita urgentemente acumular victorias para ir limando la diferencia que tiene con los puestos de permanencia. En la siguiente jornada, en el campo el Laredo, el sábado (18.00 horas), jugará una auténtica final.

Javi Vázquez: "No hemos estado bien"

Javi Vázquez puso pocas excusas tras caer en el campo del Valladolid Promesas: "No hemos estado bien, hemos estado muy imprecisos y había fases en las que necesitábamos estar precisos con el balón para someter al Valladolid". En su opinión, el equipo que dirige "no cree en sí mismo lo suficiente como para poder obtener puntos como visitante". Vázquez aseguró que conseguir que eso cambie "es un gran reto para mí como entrenador". Para él, el equipo es diferente en casa y fuera. "Fuera hasta que no recibimos un golpe no somos capaces de cambiar la dinámica de los partidos", sentenció el técnico de los langreanos.