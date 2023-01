Masca sigue de dulce y le da al Vetusta otro triunfo: 0-2

Un doblete del delantero portugués Masca, que lleva cinco goles en dos partidos como titular, permitió al Real Oviedo Vetusta salir del descenso tras cosechar dos importantísimos puntos en As Eiroas ante un Bergantiños que dominó el esférico y gozó de numerosas acciones de peligro, pero que no supo convertir. El conjunto de Jaime Álvarez se adelantó a los 6 minutos de juego, y no cerró el choque hasta el 72, cuando Masca transformó un polémico penalti cometido sobre él mismo.

Incluso, antes de ser sustituido, el delantero portugués tuvo su segundo hat-trick consecutivo con un remate totalmente solo en la parte izquierda del área que se le marchó fuera por poco, llegando así al final con el 0-2 definitivo. Un triunfo básico en las aspiraciones de salvación del filial. Bergantiños: Canedo (1); Palomares (1), Agulló (1), Brunet (1), Beceiro (1), Remeseiro (1), Pedrosa (1), Uzal (1), Meixús (1), Antón (1), Alberto (1). Cambios: Pacheco (1) por Brunet, min. 46. Iván Garrido (1) por Pedrosa, min. 59. Sellés (1) por Alberto, min. 59. Carlos López (1) por Palomares, min. 77. Vetusta: Marco (3); Osky (2), Lucas Laso (2), Yayo (2), Masca (3), Izan (1), Miguel (2), René (1), Víctor (2), Sesé (2), Charbel (1). Cambios: Cardero (1) por Víctor, min. 74. Mario Fuente (1) por Sesé, min. 79. Iván (1) por Osky, min. 79. Román (1) por Masca, min. 79. Adrián (s.c.) por Izan, min. 90. Goles: 0-1, min. 6: Masca. 0-2, min. 72: Masca, penalti. Árbitro: Crespo Puente (cántabro). Amarillas a los locales Brunet, Agulló, Alberto, Sellés y Canedo; y a Masca. As Eiroas: buena entrada.