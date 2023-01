El Ceares tiene su Ferrari

"Sabíamos que era un sitio en el que ganar cuesta mucho, pero firmamos un gran partido". Lo dice David Fernández, conocido en el mundo del fútbol como "Ferrari". El delantero gijonés fue el gran protagonista del Lealtad-Ceares (0-3) gracias a un doblete que aupó a los gijoneses a los puestos de play-off de ascenso. Además, el punta fue el único en anotar dos goles durante el fin de semana en Tercera.

"Les Caleyes es un campo complicado, pero nos salieron las cosas muy bien. Arriba fuimos muy eficaces", señala Ferrari, que en el minuto 40 ya había anotado sus dos goles. "El partido se nos puso de cara muy pronto, por suerte para nosotros. Durante la segunda parte nos defendimos como pudimos y al final conseguimos dejar la portería a cero", afirma el delantero, contento por haber conseguido tres puntos vitales para ellos.

El propio Ferrari se encarga de narrar sus dos goles. "El primero recuerdo que hubo un gran barullo en el en el área. Un compañero cazó un rechace y me pasó el balón, dejándome en un mano a mano con el portero. Tenía que tirar rápido, porque me saltó un defensa, pero disparé al palo corto y para dentro", relata el gijonés sobre la acción que sirvió para abrir el marcador. Media hora más tarde llegó su segunda diana. "Esta fue aprovechando un contragolpe. El Lealtad colgó un córner y se quedaron un poco vendidos atrás. Aprovechamos la situación y un compañero me la lanzó al espacio, y en el mano a mano definí con la zurda y a la cazuela", narra.

Su segundo gol, además, sirvió para homenajear a su apodo. "Es algo que viene de mi época de prebenjamines. Cuando jugaba al fútbol sala, en La Braña, me ponían siempre por la banda derecha y destacaba sobre todo por mi velocidad", comenta Ferrari. Eso le sirvió de motivo a su entrenador de la época para bautizarle como el conocido coche italiano, y el mote fue pasando de equipo en equipo hasta llegar a la actualidad. "Ahora todo el mundo me conoce así", reconoce el delantero.

Esta es la primera temporada de Ferrari con los grandes y a pesar de que al principio le costó adaptarse, ahora ya va en velocidad de crucero. "Este fue mi primer doblete en senior. En categorías inferiores sí que era de meter muchos goles, pero al ser mi temporada de debut me estaba costando arrancar", confiesa el punta del Ceares, que hasta este fin de semana solo sumaba dos tantos en su casillero particular. Para él, el principal cambio respecto a su etapa de juvenil está en la intensidad, ya que al principio pensaba "que me comían", pero "con el tiempo vas cogiendo el ritmo, y ahora me siento mucho más cómodo en el terreno de juego", indica.

"Ahora mismo estamos en play-off, por ahora están yendo las cosas bien", reconoce Ferrari, que cree que el Ceares está en una situación perfecta. Aunque ganar fuera de casa fue una noticia espectacular, en el conjunto gijonés tienen los pies en el suelo. "No somos de los equipos con más presupuesto, no nos marcamos tener que estar arriba sí o sí", señala Ferrari, que espera pelear por los puestos altos, ya que "tenemos equipo para entrar en play-off".