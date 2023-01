Pepe Rubiera, obligado a bajar el pistón

Dieciocho oros, ocho platas, cinco bronces y cuatro cuartos puestos. Así cerró 2022 Pepe Rubiera, deportista ovetense que ha practicado infinidad de disciplinas, desde el piragüismo hasta el boxeo, y que durante el último año se ha centrado en el tiro, donde lo ha bordado. "El tiro no era algo nuevo para mí. Hace 34 años ya lo practiqué y conseguí alzarme con el campeonato de Asturias. Como ahora tengo mal las rodillas, me sirve para seguir compitiendo, que solo con salir a caminar no me basta", confiesa, aún con la ambición de estar entre los mejores a pesar de haber cumplido el pasado septiembre 74 años.

Ante su envidiable palmarés, Rubiera confiesa cuál es el secreto. "Hay muchos campeonatos en los que tiras en varias modalidades, por lo que puedes sacar varias medallas en un solo fin de semana", cuenta el tirador, que durante el año ha conquistado todo tipo de trofeos. "He sido campeón de España de dos modalidades: pistola de velocidad, que es una modalidad olímpica, y en pistola libre. Además, en pistola neumática fui plata. Eso es lo más destacado a nivel nacional, pero también he logrado varios campeonatos de Asturias y copas de la Federación Española de Tiro". Pero, a pesar del buen rendimiento que está demostrando, Rubiera lamenta que este año va a tener que bajar el pistón. "Este año no voy a participar en tantas competiciones. Han vuelto a organizar la mayoría de campeonatos en Barcelona, Granada y Murcia y son muchos gastos. El campeonato de España es en Jaén, nos tienen mareados", lamenta el ovetense. El nivel de gastos no para de aumentar, y aunque recibe ciertas ayudas, no es suficiente para sobrellevar los viajes, hoteles y material que requiere este deporte. "Es un deporte muy caro. Entre los desplazamientos, la munición y todo lo demás es una chifladura. Te dan algún premio, pero solo se te clasificas entre los tres primeros. Si quedas cuarto, ya nada", se queja. Según sus cálculos, para preparar bien un campeonato debe invertir cerca de 300 euros. "Ya solo en gasolina para desplazarte al campo de tiro se va mucho dinero. Después los hoteles y demás cosas necesarias. Si tienes la suerte de ir con el equipo de la Federación cobras una ayuda, pero no te da ni para el café", confiesa el tirador. Eso sí, lo que no va a dejar es el deporte. "A las competiciones de aquí voy a ir a todas, eso lo tengo claro. Por ejemplo, el campeonato de España de veteranos se celebra en el Club Principado, y no voy a faltar. Luego, otras copas como la Refereto, una que se va a hacer en Trasona, en Gijón... A esas voy a seguir yendo", asegura Rubiera, que lamenta que a nivel nacional todo esté basado en Granada, ya que ahí hicieron un centro para el campeonato del mundo al que deben sacarle rendimiento. Aunque es complicado escoger entre todo su palmarés durante el 2022, si Rubiera tuviese que quedarse con una de sus medallas, no tiene dudas. "Las otras son medallas, y siempre les guardas cariño, pero un campeonato de España siempre presta más", afirma el deportista ovetense, que no cree que vuelva a tener un año con tantos éxitos como el pasado.