El Motive.co gana pero aburre

Las gijonesas apenas ofrecieron su nivel diez minutos en el inicio de la segunda parte en los que al final decidieron la suerte del encuentro. El inicio del partido fue malo hasta el punto de que no marcaron su primer gol hasta pasados siete minutos. Para entonces, La Rioja había conseguido tres, lo que le permitió ir por delante prácticamente durante los primeros 30 minutos. El Motive.co empató (9-9) en el minuto 23 y se puso por delante en el 27 (9-10) para llegar al descanso con esa mínima ventaja (10-11).

En la reanudación las gijonesas estuvieron más firmes en defensa y acertadas en ataque y con un parcial de 1-5 (11-16) abrieron un hueco que a la postre fue definitivo. Las riojanas no bajaron los brazos ni mucho menos y además las gijonesas volvieron a relajarse, de lo que se aprovecharon las locales para meterse de nuevo en la lucha por el partido. Los cinco goles de ventaja fueron poco a poco disminuyendo haciendo creer a las logroñesas que sumar algo positivo era posible. Animadas por su público llegaron a ponerse a tan solo un gol de desventaja con el que se entró en el último minuto. El balón era del Motive.co Gijón y lo supo guardar hasta el final. Valdivia dispuso de un penalti ya sobre la bocina pero que detuvo la recién llegada portera brasileña Geandra Rodrígues. El Motive.co estuvo los últimos 6 minutos sin marcar, lo que a punto estuvo de costarle un disgusto.

El próximo sábado tendrán que jugar infinitamente mejor si quieren ganar al Porriño.

Elche, rival en la EHF European Cup





El Motive.co Gijón no ha tenido suerte en el emparejamiento para los cuartos de final de la EHF European Cup ya que le ha tocado el Elche, un rival que no se le da bien y que acaba ganarle en La Arena en la competición liguera. Las gijonesas tienen la ventaja de que jugarán el segundo partido en cancha propia. Esta eliminatoria se disputará los días 11 y 18 de febrero. Sí es una buena noticia en el aspecto económico ya que el desplazamiento será mucho menos costoso que si le hubiera tocado un rival turco o polaco, que también había en el bombo. Tanto a la entrenadora del Motive.co, Cristina Cabeza, como el del Elche, Joaquín Rocamora, no les ha gustado este emparejamiento que consideran muy equilibrado. El vencedor de la misma se cruzará en semifinales con el ganador de la eliminatoria entre el Atlético Guardés y el Madeira y se jugará los días 18 y 25 de marzo.