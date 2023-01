El asturiano que brilla en la Kings League de Piqué: la historia de Nacho Castro

Nacho Castro está viviendo una etapa en su carrera que nunca hubiera imaginado cuando decidió hacerse entrenador. Tras ser despedido del UD San Fernando, el técnico avilesino no podía hacerse con un banquillo hasta la próxima temporada, pero de repente le apareció una oportunidad inesperada. "La primera vez que me llamaron les dije que no, por si me iba a entrenar fuera. Pero insistieron y me acabaron convenciendo", reconoce el asturiano, actual entrenador del Ultimate Móstoles, equipo que triunfa en la Kings League, competición creada por Gerard Piqué que está dando mucho que hablar.

El central catalán ha reunido a doce creadores de contenido para crear una liga de fútbol siete en la que se miden futbolistas escogidos mediante un draft. Cada equipo tiene su propio entrenador y Castro forma parte del Ultimate Móstoles, conjunto de DjMaRiiO, youtuber con más de ocho millones de seguidores. "Al ser una persona que crea contenido sobre fútbol ya le conocía de antes, había visto algún vídeo y alguna entrevista que ha hecho", reconoce el avilesino, que tiene controlado el mundo de las redes sociales, ya que bajo sus órdenes ha tenido a jugadores como Kolderiu (youtuber y guardameta) y Pedro Benito (tiktoker y delantero). "Durante la semana intercambio opiniones con él de cara al domingo. Es una persona súper agradable", explica el técnico, que también fue tanteado por Perxitta, youtuber con casi tres millones de seguidores. La Kings League se disputa todos los domingos en Barcelona, algo que a Castro le viene como anillo al dedo, ya que reside en la Ciudad Condal. "No me preocupa lo que me pueden decir por esto. Cuando me apunté me decían que igual podría perder credibilidad, pero nunca se sabe si esto puede ser para bien o para mal", confiesa el entrenador, que está disfrutando de una experiencia que le ha puesto en boca de mucha gente. "Yo quiero pasármelo bien y hacerlo lo mejor posible", afirma, centrado en sacar el mejor rendimiento a sus jugadores, aunque al tener jugadores que residen fuera no pueden entrenar todos los días. Los datos refuerzan la idea de Castro de unirse a la Kings League. La competición tiene más de medio millón de espectadores simultáneos durante los seis encuentros que se disputan, llegando a picos de audiencia que superan el millón. "Es algo que está teniendo mucha repercusión. A nivel audiovisual se ve muy bien, la producción es de un nivel altísimo", destaca el avilesino, asombrado con el nivel competitivo que está viendo sobre el campo. "Se nota que la gente va a ganar. Para los chavales es un aliciente que les vea tanto público, aquí te ven millones de personas y nadie sabe lo que puede suceder. Eso te da ese plus", señala el asturiano, que cree que "hay jugadores que podrían estar en el fútbol profesional, pero que por lo que sea no han tenido esa suerte". Una de las grandes novedades que presenta la Kings League es el uso de cartas que dan ciertas ventajas, algo a lo que Castro todavía tiene que adaptarse. "A nivel externo quizás sea lo más bonito de ver, pero como entrenador es muy complicado. Por ahora las cartas que nos han tocado nos han perjudicado, si recibes un penalti en contra cambia mucho la película", lamenta, aunque reconoce que esta herramienta hace que los partidos sean mucho más igualados y que la emoción dure hasta el final. Eso sí, precisa, "la Kings League es un producto muy atractivo, que está muy chulo, pero no creo que sea competencia para el fútbol profesional. Todo puede coexistir, al final la gente ve lo que le gusta". Aunque la Kings League puede parecer una simple competición de fútbol, el torneo creado por Gerard Piqué esconde mucho más. Con el objetivo de crear un espectáculo más atractivo para los jóvenes, el central catalán ha creado una serie de normas para amenizar el juego. Los saques de centro se realizan al estilo del waterpolo, hay penaltis en carrera como en la MLS de antaño, solo se puede llamar una vez al VAR... Pero los detalles que más llaman la atención son las cartas y los "jugadores 12". Al principio de cada encuentro, cada entrenador debe coger una tarjeta, y con ella puede hacer que los goles valgan doble, que durante unos minutos el rival tenga un jugador menos e incluso te da la posibilidad de tirar un penalti. Además, la competición cuenta con el "jugador 12", que suelen ser exfutbolistas como Rubén de la Red o Agüero, a lo que añaden ciertas incógnitas, como jugadores que compiten enmascadores.