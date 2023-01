Álvaro Mayorga: "El Avilés podría competir en Primera RFEF"

El Real Avilés presentó hoy a Álvaro Fernández y Álvaro Mayorga, dos de sus nuevos fichajes para afrontar la segunda vuelta de Segunda RFEF. Astu, director deportivo blanquiazul, destacó la gran educación futbolística que tiene el guardameta, formado en las categorías inferiores del Real Madrid, además de elogiar su currículum, ya que el madrileño ha sido internacional sub-17 y sub-19. Sobre Mayorga, el gijonés reveló que durante el verano el club ya había tanteado su incorporación, y señaló que es "un futbolista con mucha hambre y que va a dar muchas posibilidades a Cañedo", ya que puede jugar como pivote, de central e incluso en ambos laterales.

Álvaro Fernández, portero

Qué puede aportar. "Desde el primer día lo tengo claro. Vengo a sumar y a ponérselo difícil al míster, para que tenga que dudar al hacer las alineaciones. Davo es una gran persona, no va a ser fácil hacerme con el puesto de titular, pero voy a dar lo mejor de mí".

Su llegada al Avilés. "Astu se puso en contacto con mis agentes y que hacía una apuesta clara por mi. Llegó con la ambición de seguir sumando y creo que esto era lo que necesitaba, un proyecto así. Estoy muy contento de estar aquí, por el proyecto que hay y por el tipo de club que es el Avilés".

Diferencias con Davo. "Yo soy un jugador trabajador, que intento aportar lo mejor de mí. Creo que tengo un buen juego de pies. No tengo que diferenciarme de Davo, debo adaptarme a lo que me pida el míster".

Avilés como ciudad. "Aunque llevo poco tiempo, no me sorprendío nada por lo que pude estudiar sobre la historia del club. Al final veo el estadio, el otro día se estuve en el equipo y se nota que es un club muy profesional. Tengo ganas de ayudar".

El posible ascenso. "Esto es partido a partido. Creo que hay equipo para cumplir los objetivos, pero no creo que sea bueno pensar en el final. Mejor ir partido a partido y ver como se va dando todo".

Álvaro Mayorga, defensa

El Suárez Puerta. "Al pisar este estadio se nota que es de otra categoría. También se ve en el ambiente. Vengo a sumar lo máximo posible".

Su polivalencia. "Desde el principio he jugador más de pivote, aunque últimamente me han colocado de central. Creo que es en esas posiciones es donde me siento más cómodo, aunque también puedo jugar de lateral. Lo importante para mí es jugar, la posición que la decida el entrenador".

Soñar con ascender. "La segunda parte de la temporada es larga. Vamos a ir partido a partido, como dijo Álvaro Fernández. Hay que visualizar los objetivos a corto plazo para luego provocar que lleguemos al objetivo".

La ciudad. "Fuera de Madrid se vive más el fútbol de estas categorías, es más visible y hay más afición. Que toda la ciudad esté detrás de un club como este atrae al jugador".

Sustituto de Jonxa. "Ya he jugador en la posición de lateral izquierdo, ya que soy ambidiestro. Es complicado para un jugador diestro, me puedo adaptar".

Los refuerzos defensivos. "Hay muy buen nivel, la competencia va a ser sana. Es lo que necesitamos, todos queremos jugar, y eso provoca que el compañero apriete. Es bueno para el equipo".

El nivel del Avilés. "El Avilés podría competir en Primera RFEF. Quiero sumar minutos y este es un proyecto ambicioso. Vengo para ayudar a que el próximo año el Avilés esté en esa categoría".