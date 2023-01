El gran día de Matías Vigil

El último partido del Real Avilés ante el Guijuelo tuvo una gran novedad, más allá de la entrada de Iván Serrano en el once o la presencia de Rodri Suárez en la grada. En el banquillo, al lado de los suplentes, no estaba Emilio Cañedo, entrenador blanquiazul, sino que su lugar lo ocupó Matías Vigil, segundo de a bordo en el cuerpo técnico avilesino. "El míster estaba sancionado, por lo que tuve que ponerme a dirigir al primer equipo. No era mi primera vez, cuando eres un segundo tienes que estar siempre preparado para estas cosas", recuerda el sierense, que no pudo refrendar su actuación en el banquillo amarrando los tres puntos.

"Fue un buen partido, estuvimos bastante bien hasta que encajamos el primer tanto", explica Vigil, que asegura que el primer gol, fruto de un error defensivo, fue "bastante duro" para los suyos, ya que el rival apenas tuvo ocasiones durante la primera parte y en el primer error avilesino el Guijuelo se puso por delante. "Estuvimos un poco dubitativos, fue un partido que por lo menos teníamos que haber empatado", reconoce el técnico. La del domingo no fue la primera vez de Vigil a los mandos del Avilés, aunque sí fue la primera vez que tuvo que sustituir a Cañedo como primer entrenador. "En mis inicios alguna vez tuve que hacerlo, cuando expulsaban a César Gálvez o cuando en tiempos de coronavirus tenía que sustituir a Abraham", señala el sierense, que tiene claro que esa tarea es parte de su trabajo como segundo entrenador. "Eso sí, hay que tener claro cuál es tu posición como segundo", afirma Vigil, que contó con la ayuda de Cañedo en todo momento. "El objetivo era que se notase lo mínimo posible la ausencia de Cañedo", confiesa Vigil, que quiso que sus jugadores sintiesen que "hay alguien en la banda que intentaba ayudarles". Para ello, durante los 90 minutos se mostró muy activo, actitud muy diferente a la que suele adoptar. "Cuando estás en el banquillo haces otro tipo de funciones, como transmitir tranquilidad o dar tu opinión cuando el míster te la pide", explica el técnico, que ante el Guijuelo se vio obligado a cambiar el chip. Para estar en contacto con Cañedo, el preparador físico del Avilés, José Alberto Caveda, tenía un casco en el que recibía las instrucciones del entrenador ovetense. "Lo usábamos para hablar de ciertas situaciones concretas. Yo no me puse el auricular porque me volvería loco", bromea Vigil, agradecido por contar con la ayuda del entrenador blanquiazul. "Por ejemplo, en los primeros 20 minutos tuvimos que ajustar la presión, porque nos estaban haciendo daño, y eso lo vio bien Cañedo", destaca el sierense. "Al final somos todos un grupo de trabajo. Llamábamos al míster para saber si algún cambio o tal le podría venir mejor al equipo, pero las decisiones las tomamos como siempre, en grupo", asegura el técnico, que explica cómo funciona la toma de decisiones: "Es trabajo en común. Uno propone la idea y vemos si el resto está de acuerdo o no. Por ejemplo, con los cambios hicimos un cambio de sistema, y fue una idea grupal, en la que nos pusimos de acuerdo todos los miembros del cuerpo técnico". Aunque durante los días previos al partido Cañedo y Vigil estuvieron hablando sobre cómo afrontar el encuentro ante el Guijuelo, el sierense reconoce que "no le dieron mayor importancia". "Lo asumimos con total normalidad", sentencia. Multa por los insultos racistas contra el portero del Guijuelo

El Real Avilés ha sido sancionado por la Federación con una multa que oscilará entre los 600 y los 6.000 euros por los comentarios racistas que se escucharon el pasado domingo en el Suárez Puerta. Durante el encuentro ante el Guijuelo, en el minuto 71 de partido, varios seguidores blanquiazules profirieron insultos racistas hacia el guardameta visitante Johan Snick Guzmán, de origen dominicano, que estaba perdiendo tiempo reiteradamente tirándose al suelo. Aunque desde la megafonía del campo se advirtió de que si se seguían escuchando esos cánticos el partido se suspendería, lo que hizo que los insultos cesasen, desde la Federación han decidido multar al club avilesino por "represión pasiva de conductas violentas, xenófobas e intolerantes".