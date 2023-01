Javi Vázquez, Emilio Cañedo y Manel Menéndez, entrenadores de Langreo, Avilés y Marino, analizaron la previa de sus equipos de cara a los encuentros de este fin de semana en la jornada 18 de Segunda RFEF.

Javi Vázquez, entrenador del Langreo

Balance de la primera vuelta. "No ha sido una buena primera vuelta. Lo mejor es que comience la segunda, para sacar los puntos que necesitamos para mantenernos. Debemos utilizar la primera como un proceso de aprendizaje para conseguir en la segunda los puntos necesarios para la permanencia".

Lesiones. "Ahora contamos con algún jugador más. Luis Sánchez esta pendiente de todo el papeleo, pero llega para el sábado e ira en la convocatoria. Hemos recuperado jugadores, que nos viene para aumentar el nivel competitivo. Aún así, no hay problema, porque tenemos jugadores del filial que están dando muy buen nivel".

Luis Sánchez. "Tiene mucha calidad, último pase, es muy dinámico, puede jugar por dentro y por fuera... Es muy polivalente en ataque. Creo que puede dar esa visión de juego, ese último pase que nos haga mejorar en el último tercio. Va a ayudar a aumentar el número de goles".

Fichajes. "Creo que podemos traer a algún jugador más, sobre todo arriba. Necesitamos a un jugador en punta. Es un mercado complicado, pero trabajando mucho y teniendo el mercado trillado a más no poder podremos conseguirlo".

Alain Álvarez. "Todavía no vamos a contar con él. Los primeros informes han sido positivos, por lo que va a poder empezar con el trabajo de recuperación. Las próximas semanas marcarán cuando puede volver al máximo nivel".

El Laredo. "Es un equipo con las cosas claras, que sabe a lo que juega. Son capaces de atraerte para luego realizar un juego directo, con segundas jugadas, y buscan ser muy verticales. Debemos de tener un nivel de concentración muy elevado. Hemos mejorado en las situaciones de defensa del área y en el bloque bajo. Es un buen reto para nosotros, un rival complicado.

Un rival directo. "Todos los partidos son vitales, independientemente del rival, pero los de los rivales de abajo adquieren un punto más de importancia. Queremos afrontar la segunda vuelta con una victoria, es un partido que nos puede dar muchas cosas positivas".

Emilio Cañedo, entrenador del Avilés

Recuperar sensaciones. "Fue una derrota dolorosa por como se produjo. Éramos merecedores de mucho más, pero las circunstancias son así. Hay ganas de reencontrarnos con la afición y poder revertir la situación".

Seguir con 3 atrás o volver a la defensa de 4. "Siempre que nosotros seamos reconocibles el dibujo que utilicemos no nos va a afectar. Solo escogemos uno u otro en función de los recursos que tengamos, sobre todo por fuera".

El Lugo B. "Es un buen equipo, que no merece la clasificación en la que está. Es uno de los conjuntos con mejor juego organizado, mejor estructura y con mejor criterio de la categoría. Puede pecar de juventud por ser un equipo filial".

Alorda y Javi Rey. "Alorda está descartado porque lleva sin entrenar una semana. En principio todos los demás pueden estar disponibles".

El estado del Suárez Puerta. "Es una preocupación que llevamos todo el año con ella. No acabamos de encontrar el estado óptimo al campo, y eso no nos favorece a la hora de hacer nuestro juego".

La defensa, cerrada. "En defensa no vamos a hacer más fichajes. Hay mucha gente que puede actuar de forma polivalente y con eso estamos ya cubiertos".

Refuerzos en ataque. "No me preocupa que no haya llegado gente arriba, porque se que están trabajando en ello. Estamos más que confiados en que van a llegar rápido y en que se adaptarán lo más rápido posible".

César García. "Es un futbolista que puede ser muy interesante el club, para el proyecto futuro de la tierra. En el Sporting ya ha demostrado la valía que tiene. Viene de no tener todo el protagonismo que le hubiese gustado en el Algeciras, pero viendo la dificultad de la competición es normal para esta gente joven".

Hugo Peláez, hasta 2027. "Forma parte del proyecto. La recuperación de la cantera es uno de los puntos fundamentales del proyecto. Hay que recuperar agente de casa y trabajar con la gente de aquí para que no se vayan".

Manel Menéndez, entrenador del Marino

Su estado de forma. "Es importante empezar a sumar tres en tres. Nos ha costado la primera vuelta, pero las cosas se están haciendo bastante bien. En momentos puntuales no estamos siendo afortunados, y creo que el otro día, ante el Compostela, merecimos hicimos más. Fue un partido muy completo, es una pena que nos hiciesen ese gol, pero si ellos están arriba es por algo".

El filial del Burgos. "Está en la cola de la clasificación, pero no nos podemos confiar. Estaríamos bastante equivocados. Es un buen equipo, con variantes en su juego. Han cambiado al entrenador, tienen cambios de sistema y de futbolistas que nos lo van a poner complicado. Además, tienen un ritmo de juego bastante alto. Igual Miramar no les acompaña para que hagan su juego, pero tienen registros más directos. En la primera vuelta nos jugaron así, no va a ser extraño para ellos".

Tres puntos importantes. "Tenemos que centrarnos en nosotros, en lo que hicimos bien ante el Compostela, donde fuimos superiores. Tenemos que intentar transformar las oportunidades y sobre todo competir. Queremos iniciar la segunda vuelta con una victoria, para afrontar de la mejor manera el encuentro de la semana que viene ante el Ourense".