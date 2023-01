El Vetusta consigue un punto de oro en Galicia

El Real Oviedo Vetusta cosechó un importantísimo empate para salir de la promoción de descenso en su visita al Compostela en un partido en el que, a pesar de no haber goles, las ocasiones se sucedieron unas tras otras, sobre todo para los gallegos en la segunda mitad. En un encuentro muy completo de los asturianos -que dominaron en la primera parte con un destacado Masca y sufrieron en la segunda-, la mala noticia para Jaime Álvarez fue la lesión a los 20 minutos de Osky.

Corría el minuto 32 de juego cuando Masca se topó con el larguero en un remate de cabeza en el primer palo a la salida de un saque de esquina. Fue esa acción la que despertó al Vetusta, que comenzó a acercarse con mucho peligro a la portería de Pato. El guardameta local, precisamente, evitó el gol de Miguel Cuesta en el minuto 35 tras una genial acción individual de Masca al recibir de Charbel. Y en la acción siguiente, fue Samu quien pidió penalti para el Compostela por un supuesto derribo del guardameta Marco.

Ya en los últimos compases de la primera mitad, el partido se animó en ambos bandos. Primero, el colegiado anuló una diana de cabeza de René Pérez para el Oviedo Vetusta por fuera de juego en el saque de una falta lejana botada por Blanco. Por parte local, fue Fer Beltrán quien lo probó en el 43 con un golpeo que se marchó muy desviado, como también lo hizo el disparo de Masca instantes después tras tocar en la espalda de un defensor. El último en intentar deshacer la igualada antes del descanso fue Pablo Antas con otra remate lejano que atrapaba el portero por bajo.

Tras el paso por vestuarios, el Vetusta salió con una marcha menos y el dominio de la primera mitad se transformó en sufrimiento en zona defensiva. A los cinco minutos, Roque lo intentó de zurda cruzado tras cazar un despeje en la frontal, pero desvió su disparo el guardameta del conjunto asturiano a córner con una mano salvadora. También Pablo Antas tuvo el primer gol del partido con un disparo lejano tras una jugada de insistencia de los gallegos. Y un minuto después, siguió el asedio. Prueba de ello fue la ocasión de Kike tras un robo en área rival de Mario, que se la cedió atrás al defensor del Compostela para que rematase muy flojo al segundo palo. Por suerte para elVetusta, tampoco culminaron ni Mario ni Darío una jugada en el área en la que se quedó parada la defensa asturiana y tuvo que solventarla un bien atento Marco. El propio Darío se toparía con la madera en la siguiente acción, aunque la jugada estaba invalidada por fuera de juego previo, y a Riki Mangana se le fue rozando el palo su disparo tras una magnífica acción individual de Pablo Antas.

Hasta el momento, estuvo completamente desaparecido en ataque el filial del Oviedo, centrado en defender el empate. Lo único destacado llegó en el 80 con un centro de Charbel desde la derecha rematado por Cuesta sin éxito. Al final, buen punto para el Vetusta.

Jaime Álvarez: "El punto es muy bueno"

Jaime Álvarez, entrenador del Oviedo Vetusta, mostró su alegría al obtener un empate en casa de uno de los mejores conjuntos de la categoría. "El punto es muy bueno. Hasta hace unas semanas no habíamos sumado fuera de casa, y ahora con tres rivales hemos conseguido siete puntos a domicilio", destacó el técnico, que bajo su punto de vista su equipo tuvo dos partes muy diferenciadas. "En la primera estuvimos muy bien, cómodos con balón y en la presión, y bien ajustados. Les faltaba Crespo e intentamos cerrarles la salida por ese carril zurdo, ya que tenían dos centrales diestros. Ellos también nos tenían estudiados. Fabiano puso a Antas más a la izquierda en la segunda mitad y ellos mejoraron con salida más limpia", analizó Álvarez, frustrado por no poder hacer daño con balones largos, pero que está "contento", ya que "es difícil venir aquí y no sufrir".