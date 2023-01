Jorge Menéndez tras su debut con el equipo de Villaviciosa: "Quiero que el Lealtad sea protagonista en todos los campos"

El Lealtad ha apostado por darle la alternativa a Jorge Menéndez, un entrenador joven, con poca experiencia en categoría sénior, pero con muchas ganas de enderezar el rumbo y de hacer que la temporada del conjunto de Villaviciosa sea, al menos, tranquila. En su primer partido como técnico del conjunto negrillo, el Lealtad empató (1-1) en el campo del Tuilla. El ovetense, de 37 años, jugó al fútbol solo como aficionado y con 16 años empezó a dirigir a equipos de cantera. Sus inicios fueron en las categorías inferiores del Vallobín. A continuación, estuvo dos años como entrenador ayudante de José Luis Quirós en el Marino de Luanco y después pasó por el San Claudio, el Alcázar y, por último, dirigió a equipos juveniles del Real Oviedo y del Covadonga.

Menéndez, que sustituyó a Christian Pito en el Lealtad, explica que el presidente del club, Francisco Cabal, le llamó el lunes para preguntarle por su disponibilidad. "A última hora del lunes se pusieron en contacto conmigo, no tenía pensado entrenar esta temporada porque tuve un hijo, pero por mi amistad con el presidente le dije que si me necesitaban que podían contar conmigo, me dijo que iba a ver otras opciones y que me llamaría y el miércoles por la mañana me dijo que ya podía empezar", explica el técnico carbayón.

Lo que se encontró a su llegada fue "a una de las mejores plantillas de Tercera", a un equipo "bien entrenado, trabajado y en buen estado físico, que hace las cosas bien, pero al que no le entra el balón". Lo primero que hizo fue ponerse a pensar en el Tuilla: "Es un campo especial, un rival que está en su mejor momento esta temporada y por eso considero que no está mal el empate que sacamos, un resultado justo, aunque considero que por momento superamos al rival".

La intención de Jorge Menéndez es poner su sello al Lealtad y eso consiste en que el conjunto villaviciosino sea "protagonista": "Este club tiene su idiosincrasia particular, que le ha hecho grande, y sin salir de esa cultura quiero darle pinceladas y una de las cosas que quiero conseguir es que seamos protagonistas en todos los campos, en el nuestro y cuando juguemos fuera, no esperar a jugar a lo que quiera el rival".

Los objetivos son para Jorge Menéndez "a corto plazo", para lo siguientes partidos, si bien reconoce que pretende "vivir tranquilo en cuanto al descenso, en una zona media-alta de la clasificación y ver cómo evolucionamos y si podemos ir más allá". Para lograrlo no tiene previsto que el club realice grandes cambios en la plantilla: "Mientras el mercado esté abierto siempre hay posibilidades, pero no de salidas, contamos con todos los jugadores de la plantilla, pero uno de nuestros jugadores, Colo, fue baja y si podemos traer un defensa, perfecto".