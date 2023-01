César García, en su presentación con el Avilés: "Muchos de mis compañeros podrían haber jugado en Segunda"

Triplete de presentaciones en el Real Avilés. César García, Rodri Suárez y Luis Valcarce lucieron hoy la camiseta del conjunto avilesino en las instalaciones de BMW Triocar, uno de los patrocinadores, del club. "Son tres llegadas que aportan ilusión y que desde el primer momento están aportando un ritmo extra y competitividad al equipo", destacó Astu, director deportivo blanquiazul, que se mostró encantado con las incorporaciones, ya que los tres vienen de una categoría superior y "buscan crecer con el proyecto". "Es un incentivo para la afición contar con gente de este perfil", confesó el gijonés.

Rodri Suárez, central

Primera vez fuera de casa. "Es una sensación nueva y rara. Soy un chico joven y León está cerca, es algo que no me preocupa. Es un paso que iba a tener que dar, me va a ayudar como futbolista. Es un reto que tocaba ya".

La bienvenida a Avilés. "Es una ciudad muy acogedora, parecida a León. Aún no he tenido tiempo de visitar todo, porque estuve liado con exámenes, pero por ahora estoy encantado"

Competencia atrás. "Creo que este nivel de competencia va a estar toda la vida. Es la única y mejor manera de mejorar. Me centró en intentar ser mejor. Con defensa de tres, como estamos jugando ahora, hay más posibilidades, pero no me corresponda a mí escoger".

Defensa de 3 o de 4. "En León, en categorías inferiores, siempre hemos jugado con cuatro atrás. Ya en el filial y en el primer equipo de la Cultural Leonesa hemos probado con línea de cinco y me he sentido cómodo con ello".

El Avilés. "Es una de las cosas que más me sorprendió, creo que el Avilés es un equipo de categoría superior. Debemos trabajar como equipo tomarlo como oportunidad y obtener ese ascenso".

Diferencias respecto al resto de centrales. "Yo voy a trabajar con toda la humildad, para buscar mis minutos. Intentaré adaptarme a todas las situaciones, he venido a cumplir y ayudar".

Luis Valcarce, extremo/lateral izquierdo

El paso de llegar al Avilés. "Desde que hablamos noté esa cercanía. Yo soy alguien muy humilde y me gustaron los valores y el buen proyecto del Avilés- No me lo pensé dos veces para venir aquí".

Adaptación a la ciudad. "He estado jugando en Polonia, en Soria, en Ponferrada... Créeme que el frío y la lluvia lo conozco, no va a ser problema".

Su polivalencia. "Me da lo mismo jugar en una posición u otra mientras sea en la banda izquierda. En Polonia jugué más de carrilero, cuando era más joven me ponían de extremo, en la Ponferradina estaba casi siempre de lateral... Mientras sea por izquierda estoy cómodo".

La clave para el ascenso. "Considero vitales los partidos en casa, eso nos permitirá estar siempre arriba. Si tienes suerte y fuera vas puntuando poco a poco estaremos con opciones".

Hasta 2024. "Tengo confianza en hacer algo bonito para el club".

César García, extremo derecho

Volver a Avilés. "Tenía muchas ganas. Es mi club de toda la vida, tengo cariño al Marino y al Sporting, pero toda mi vida se basa aquí".

Los cambios en el Avilés. "El Avilés de antes estaba un poco descolocado. Ahora veo un proyecto muy serio y con más aspiraciones".

Por qué no fichar en verano. "En verano tuve otras opciones, pero necesitaba intentar crecer en otro club. Ahora, en este mercado, hubo otras posibilidades, pero decidí fichar por el Avilés".

El partido del pasado domingo. "Tenía ganas de debutar, pero entiendo al míster. Al final solo llevaba un día aquí, todavía necesitaba entender ciertos conceptos".

Qué puede aportar. "Soy un jugador muy vertical, me gusta cogerla y tirar hacía delante. También soy mucho de encarar en uno contra uno".

Solo hasta verano. "Firmé hasta junio, pero si tengo que firmar otro año se firma. Todo depende de cómo vayamos, el objetivo va a ser ascender".

La plantilla del Avilés. "Miras los jugadores uno por uno y hay muy buena plantilla. Llegar a ser profesional al final es suerte, muchos de mis compañeros podrían haber jugado en Segunda".