Hockey sobre patines: El Lena llama a llenar su cancha para meterse en la Copa Princesa

El Ene Oposiciones Lena disputa mañana (12.30 horas) uno de los partidos más importantes de su historia, el que le enfrenta al Rochapea navarro cuando faltan dos jornadas para acabar la primera vuelta de la OK Liga Plata Femenina. Las de Pola de Lena son ahora mismo terceras en la clasificación, posición que tienen que defender para clasificarse y disputar la primera edición de la Copa Princesa femenina de hockey sobre patines.

Ese torneo se disputará en Alcobendas (Madrid) el 1 y 2 de abril y en él participarán los tres primeros clasificados de la OK Liga Plata al término de la primera vuelta y un equipo seleccionado por la Federación Catalana. En la ciudad madrileña se jugará una final a cuatro en la que espera estar el Ene Oposiciones Lena, que para que le ayuden a conseguir la clasificación quiere contar con el mayor número posible de seguidores mañana en el pabellón Marta González Piquero de la localidad.

En estos momentos, el equipo que entrena Pedro Rey tiene una ventaja de dos puntos con los dos equipos que le persiguen en la clasificación, el Alcalá y el Raxoi, que son cuarto y quinto respectivamente, y que además se enfrentan esta misma jornada (hoy, a las 20.15 horas). Las victorias en hockey sobre patines valen tres puntos y el empate uno, por lo que una victoria de las asturianas y un empate en el encuentro que enfrenta a sus perseguidoras las clasificaría matemáticamente para jugar la Copa Princesa con una jornada de antelación. Si ellas ganan y uno de esos dos equipos logra también la victoria, todo se decidiría en el último encuentro de la primera vuelta.

"Queremos hacer un llamamiento a toda la gente de Pola de Lena, sabemos que aquí hace mucho frío un domingo por la mañana, que las temperaturas son muy bajas, pero creo que para la localidad y para todos nosotros sería muy guapo disputar una Copa a nivel nacional", dice Pedro Rey, que además de entrenador es el presidente del club. Rey es consciente de que aún les queda camino por recorrer, pero también de que el partido de mañana en casa es el más importante: "Puede que tengamos que ganar este y el siguiente, que además es conta el Bembibre, que ahora mismo es el líder, por lo que no será fácil".

Aun así, el club ha iniciado una campaña repartiendo entradas por los colegios y con una serie de cárteles en los que las jugadoras animan a los aficionados y a los vecinos de Pola de Lena a acudir a apoyar a su equipo. "Sería guapo que viniera mucha gente, es algo importante para una localidad como Pola de Lena luchar por una Copa con equipos de toda España", concluye el presidente y entrenador.

El Oviedo Roller, a salir del descenso

El Oviedo Roller inicia la segunda vuelta de la OK Liga Plata masculina recibiendo hoy (20.00 horas) al Lloret en la pista de Villafría. Los de Javi Parades intentarán encadenar dos triunfos consecutivos que les permitan salir de los puestos de descenso, aunque la empresa no será sencilla ya que los catalanes están inmersos en la lucha por los primeros puestos de la tabla. Aferrados a Villafría, donde el equipo ha logrado las tres victorias que figuran en su casillero y que le mantienen vivo en la pelea por la salvación, los ovetenses afrontan con mucha moral el duelo con el Lloret, un histórico del hockey nacional. Por su parte, en la OK Liga Femenina, además del decisivo partido del Ene Oposiciones Lena de mañana, el Nacho y Teja Patinalón recibe hoy (17.30) al Alcorcón. Por su parte, el Telecable, de la OK Liga Femenina, visita hoy (20.30 horas) al Lleidanet HC Alpicat.