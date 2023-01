Javi Vázquez, positivo antes de medirse mañana en un encuentro clave al Rayo Cantabria: "Para nosotros cada partido es una final"

Javi Vázquez, entrenador del UP Langreo, asegura que las dos victorias en las dos últimas jornadas que ha sumado su equipo han sido un refuerzo moral importante para la plantilla. "El equipo se está entrenando a un ritmo muy bueno, las dos victorias de los tres últimos partidos han ayudado a que los jugadores crean un poco más en lo que estamos haciendo y la verdad es que la semana está yendo muy bien", aseguró.

En cuanto al rival de mañana (17.00 horas) en Ganzábal, el Rayo Cantabria, filial del Racing de Santander, aseguró que será "complicado". "Es un perfil de partido muy diferente, un rival bastante distinto al Laredo", explicó Vázquez, que definió a su siguiente rival como "un filial con buen pie, valiente, que no está en una buena dinámica, pero que propone y que es peligroso con balón". En definitiva, "un rival muy complejo en fase ofensiva, que nos va a exigir mucho en fase defensiva", añadió el técnico. Vázquez confirmó que no podrá contar mañana con Alain y en cuanto a incorporaciones, aún espera la llegada de un delantero: "Se está trabajando en ello, es complejo, está siendo una situación difícil, espero que podamos acceder a ese delantero que queríamos". Para el partido pide a la afición un apoyo para un choque que "no es definitivo", pero que se toman como una final: "Para nosotros cada partido es una final". "Creo en el sentimiento de pertenencia y ese vínculo entre jugadores y afición es importante para conseguir la permanencia", sentenció.