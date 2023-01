Polémica en el rugby asturiano: las chicas de la selección asturiana se plantan ante la Federación

"Intentamos hasta el último momento que se pudiese jugar". Lo dice Alberto Pérez, presidente de la Federación Asturiana de Rugby. Y es que la selección femenina sénior tendría que disputar hoy un encuentro en Santander correspondiente al Campeonato de España, pero finalmente nadie se va a presentar al partido. "Te están escogiendo para ir a jugar, se supone que tenemos que dar un rendimiento superior. Que mínimo que llevarte a los partidos y darte la equipación", reclama Belén de la Puente, representante de las jugadoras, que se han plantado ante la decisión de la Federación de cobrarles 10 euros por el desplazamiento a tierras cántabras, algo que viene tras varias quejas.

"En todas las categorías tenemos la misma norma. Los jugadores tienen que pagar 15 euros si son desplazamientos largos y 10 si son a localidades cercanas, como Santander o Bilbao", explica Pérez, que utiliza ese dinero para poder financiar los desplazamientos, ya que desde la Federación no pueden hacer frente a ese gasto. "La única selección que no paga es la inclusiva y la escolar. Todos tenemos que contribuir", afirma el presidente, que al contar solamente con 1.200 licencias no tiene más margen de maniobra.

"Ha sido una decisión muy dolorosa. Estamos muy orgullosas de ellas, no tenemos queja", destaca Pérez, que mantuvo un extenso diálogo con De la Puente, para conocer si las jugadoras eran conscientes de las consecuencias que tendría su decisión de no participar en el encuentro. "Desde la Federación siempre nos hemos molestado en buscar los mejores campos, alquilar instalaciones… Si hay una niña bonita de la Federación es la senior femenina", sentencia, aunque tiene claro que no va a romper el "estatus quo" de todo el organismo por el equipo senior femenino a pesar de que "le da pena" tener que llegar a esta situación.

"Queremos sentirnos valoradas, ver que apuestan por las selecciones. Al final, te están escogiendo para ir a jugar. Que mínimo que llevarte a competir y equiparte, para parecer una selección seria", señala De la Puente, que asegura que desde la Federación llevan años "cumpliendo, sí, pero a medias". Y para explicar su punto de vista pone un ejemplo: "Para participar en el campeonato de España nos proponían hacer cuatro entrenamientos previos y no habíamos jugado juntas desde el covid. Imagina coordinar a treinta personas en solo cuatro sesiones. El entrenador tuvo que tirar de su club para que pudiésemos hacer un buen papel, porque si no sería muy difícil competir", explica. Las quejas de las jugadoras no son nuevas. "Este año en septiembre nos propusieron ir a jugar a Santiago aprovechando que las categorías inferiores tenían que ir, y en ese momento empezamos a darle vueltas al tema", indica De la Puente. Fue entonces cuando junto a varias compañeras creó un grupo de whatsapp en el que comentar la situación. "Nos unimos todas. Lo que no queríamos era dejar tirada a nadie. Aunque no quisiésemos presentarnos somos un equipo y si alguien deseaba participar, dejaríamos de lado nuestros principios", revela, que cuenta con el apoyo de todo el equipo a la hora de ser su representante.

"Sabíamos a lo que nos exponíamos, pero estuvimos mirando los presupuestos y no acabamos de entender el porqué de los 10 euros", comenta la jugadora, que "aunque ese dinero no nos va a hacer pobres ni ricos", cree que es un "símbolo de una gestión que no nos acaba de convencer". "Son partidos oficiales, que son previsibles a la hora de hacer los presupuestos. Estamos hablando de mínimos razonables y esperables, no estamos pidiendo ninguna locura", indica De la Puente, que a pesar de tomar la decisión de no presentarse al encuentro en Santander, tanto ella como sus compañeras siguen entrenándose al nivel de siempre. "El viernes estábamos entrenando porque queremos seguir jugando y estar juntas. Si al final nos expulsan la motivación no nos la van a quitar. Hacía tiempo que no veía tanta unidad en el mundo del rugby", asegura.

Ciudadanos llevará la polémica a la Junta. Sergio García, portavoz de Deportes de Ciudadanos, llevará esta problemática a la Junta del Principado en busca de una solución por parte del Gobierno.