El Telecable Gijón acaba goleando al Lleidanet en su cancha

El Telecable Gijón rompió su racha de dos encuentros consecutivos sin ganar y se impuso con autoridad en la cancha del Lleidanet, que aguantó hasta la mitad de la primera parte sin encajar un gol, pero luego tuvo que ceder ante la superioridad de las gijonesas.

El conjunto gijonés dominó desde el pitido inicial, pero enfrente se encontró con una defensa muy cerrada que impedía el juego de ataque del Telecable, que no era capaz de superar a la portera catalana. Las gijonesas presionaban desde muy arriba y fruto de esa presión realizaron varios robos que no fueron capaces de culminar en gol. Fernanda Hidalgo no pasaba por situaciones de peligro porque el dominio asturiano era notable. Los minutos fueron pasando sin que se moviese el marcador. Sin embargo, en una de las contras Sara Roces metió una gran bola sobre Ana Catarina, que esta vez sí acertó a superar a Leyre López y poner en ventaja a su equipo. Antes del descanso de nuevo Ana Catarina era la encargada de ampliar la ventaja con un tiro cruzado.

En la reanudación, el Telecable Gijón dejaba prácticamente sentenciado el partido con un tercer gol, obra de la capitana Sara Lolo. Pero prácticamente en la siguiente jugada el Lleidanet acortaba distancia en una acción de Nuria Jové, que sorprendió a Fernanda Hidalgo. No obstante, en los siguientes minutos primero Sara Roces y poco después Nuria Almeida ampliaron la diferencia estableciendo el definitivo 1-5 ya que aunque el Telecable tuvo más oportunidades el electrónico no se volvió a mover.

El próximo fin de semana el Telecable Gijón se desplazará a la localidad francesa de Coutras para su segundo partido del año en la competición europea con la intención de sumar una nueva victoria.