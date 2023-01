Malestar entre las promesas asturianas de natación por la falta de financiación

Malestar en las familias de las promesas de natación por la falta de ayudas del Principado. 29 jóvenes nadadores asturianos, de categorías infantil y junior, representarán a la región en el XI campeonato de natación que se celebrará entre el 10 y el 12 de febrero en Torrevieja (Alicante). La situación económica de la Federación Asturiana de Natación no permite costear todos los gastos que para los chavales conlleva la participación, por lo que las familias aportarán dinero (255 euros por niño) para que los nadadores no se queden sin competir. Las familias asumen la situación y no culpan de ello a la Federación, que tiene pocos recursos, si no al Principado, al que le piden un mayor esfuerzo por los jóvenes nadadores.

"Creemos que el Principado abandona un poco a los chavales y pagamos porque consideramos injusto que se quedasen sin competir", explica María Espín, la madre de uno de los nadadores que representará a Asturias en el campeonato. "Es triste que representemos a Asturias y que el Principado no se implique. Supongo que si alguno de los nadadores destaca en la competición entonces sí estarán súper orgullosos, pero sin haber ayudado nada. Es muy triste que solo los nadadores que tengan medios económicos además de técnicos se pueden permitir participar", recalca Espín. Las familias de los nadadores quisieron evitar que sus hijos se quedasen sin participar. Y no sería novedad. El año pasado las promesas de la natación asturiana no pudieron competir en Palma de Mallorca. "No teníamos recursos para afrontar el coste del viaje", explica José Manuel García, exárbitro internacional y actual presidente de la Federación, que fue refundada en 2017. García lleva de presidente desde marzo del año pasado y explica que se planteó a los padres la opción de pagar para que sus hijos no se quedasen sin competir. "Las familias lo entendieron, porque nuestra situación económica es débil y hacemos milagros con lo que tenemos", recalca García. El presidente de la Asturiana no carga las tintas contra el Principado y asegura que entiende el contexto económico. "Hay muy poco dinero y muchas Federaciones para repartirse una subvención de 600.000 euros. Prefiero quedarme con que los chavales van a competir", asegura García. La Federación, dice, se hará cargo del 50% de los gastos, mientras que la otra mitad caerá en las familias.