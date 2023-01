Emilio Cañedo ya tiene la pieza que le faltaba para completar su puzle en ataque. Se trata de Pablo Ortiz, delantero centro de 20 años y 1’91 metros de estatura que destaca por su potencia en el juego. Además, cuenca con una alta capacidad de presión, desmarques de ruptura y buen juego de espaldas, aptitudes que hace que encaje a la perfección con lo que buscaba el Avilés en el mercado.

Pablo Ortiz, formado en las categorías inferiores del Real Betis y del Sevilla FC, ha participado esta campaña en dieciséis partidos con el Sevilla C -con más de 1.100 minutos de juego-, marcando tres tantos. La pasada campaña fue citado por el filial hispalense en cinco ocasiones, llegando a debutar en Primera RFEF, lo que le hizo participar en varias ocasiones en los entrenamientos del primer equipo.

“Estoy muy contento por la oportunidad que me ha dado el Avilés de poder seguir creciendo en mi carrera profesional, es un proyecto muy ilusionante que me hará crecer mucho”, comentó el jugador que ya ha emprendido viaje hacia Asturias. “Quiero intentar sumar para el equipo, estar disponible para todo lo que me pida el entrenador y poner mi granito de arena para conseguir el objetivo del grupo y del club”, aseguró.

Pablo Ortiz, que lucirá el dorsal número 21, se pondrá mañana a las órdenes de Cañedo, que contará de esta forma con un jugador más en la punta del ataque, en la que ya se encontraban Primo y Natalio.